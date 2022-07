Buscan tránsito urgente para Tomy

Otra vez, Tomy está sin hogar y necesita tránsito urgentemente para no volver a la calle. El perro tiene aproximadamente un año y lo encontraron en una alcantarilla donde lo habían dejado después de atropellarlo.

Según contaron desde “Las Torivias” luego del hallazgo, Tomy fue intervenido quirúrgicamente. “Él es muy enérgico porque es un perro muy joven, pero muy amoroso, haría feliz a cualquier familia”, contó la proteccionista independiente.

En busca de un hogar para el perrito, la joven que lo rescató mostró su enojó por el accionar de la gente: “Lo que me da un poco de bronca es que cuando publicas un perro de raza la gente se mata, no nos duran ni un día, y cuando publicas un perro común y corriente no conseguís lugar y corres el riesgo de que tenga que volver a la calle”, relató.

Quien pueda colaborar y brindarle un cálido hogar a Tomy para que no vuelva a la calle, debe comunicarse al 2284 59-8444.