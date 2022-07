Walter Hermann: “El básquet tiene unos valores increíbles y queremos que muchos jueguen”

San Martín de Sierras Bayas vive un fin de semana de oro con la presencia de Walter Hermann dictando un campus para deportistas entre 7 y 13 años.

“Es una alegría enorme estar acá, siempre estar en una cancha de básquet para mí es un placer” comenzó diciendo Hermann luego del encuentro amistoso con basquetbolistas olavarrienses participantes en las diversas categorías del básquet nacional y de sacarse cientos de fotos con los presentes y agregó: “Tenemos muchos ansias por estos campus, pero este era especial porque era el primero”.

El integrante de la mítica “Generación Dorada” contó que estas jornadas de capacitación se “armaron hace un año y medio en España, decidimos traerlos acá a la Argentina conjuntamente con Julián -Pagura- y se armó para que julio sea una catarata de campus por el país aprovechando mi estadía”.

“La aceptación de los chicos es increíble, se portan súper bien que eso es importante”, comentó luego del primer día de actividad con los 70 deportistas de los clubes olavarrienses que fueron divididos en grupos por edades y sobre ello justificó: “Tenemos matrícula porque yo no puedo trabajar con más de 20 chicos, y digo chicos pero son chicas también porque el básquet es uno solo y la tecnificación es la misma juegues con la pelota que juegues”.

Además, el ex NBA habló del “Partido de Estrellas” que se jugó en el gimnasio del “León Serrano” y contó con más de 400 espectadores: “Olavarría tiene un nivel de básquet buenísimo, era para divertirnos pero igual uno quiere ganar cuando entras a la cancha”.

“El argentino tiende a apoyar los eventos solidarios y a nosotros estos encuentros nos sirven porque viene la familia, los chiquitos y chiquitas ven esto que nos viene bien porque capaz que los metemos en el deporte que es nuestro favorito, que tiene unos valores increíbles, que defendemos y queremos hacer competir con el fútbol”, continuó diciendo el deportista que en la élite del básquet vistió la camiseta de Charlotte y Detroit.

Por último, el “Conde” Hermann no obvió conocer la historia de Ramiro “Come” Quiroga, el utilero del básquet del club organizador: “Tienen acá un fenómeno que salió campeón del mundo y acá mismo, las mismas fotos que me piden a mí se la tienen que pedir a él porque no es una cosa muy común, no es fácil ser el mejor del mundo en algo” y sentenció: “Lo de Ramiro es exactamente igual a cuando yo salí campeón del mundo con Flamengo de Brasil en el Mundial de Clubes o con la Selección Argentina una única vez siendo el único equipo de habla hispana que lo consiguió”.