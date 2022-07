"Me afanaron acá! Chorros": le robaron un celular donde tenía las fotos de su papá muerto y escrachó a una escuela de Neuquén

Una alumna de un escuela escrachó el establecimiento educativo luego de que le robaron su celular donde guardaba las fotos de su padre fallecido. "Lo que me importaba es que ahí tenía las únicas tres fotos con mi papá que falleció", dijo la víctima.

La adolescente de cuarto año sufrió el robo de su teléfono celular y enfureció al observar que la institución no intervino tras el hecho. "Acá me robaron, chorros", escribió con aerosol en el frente de la escuela de la ciudad de neuquina de Centenario.

"Son tres chicos de la misma institución del turno tarde. Fueron a boludear. No tenían por qué estar ahí y esta preceptora los dejó ingresar", comentó la adolescente. Y agregó: "Están todo el día ahí y autorizan a que sigan estando, los directores no dicen nada, a mí me abrieron la mochila y me sacaron el celular”.

"No me importa el modelo ni el valor, lo que me importaba es que ahí tenía las únicas tres fotos con mi papá que falleció. Fui a pedir que llamaran a la Policía y me dijeron que no la iban a llamar", contó

Sobre las pintadas que realizó con aerosol en el frente de la escuela, la joven admitió: “Fui yo en un ataque de impotencia, de que nadie hiciera nada”.

“Se puede entender la importancia de que no se raya la escuela, no se pinta, pero cualquiera que estuviera en mi situación se daría cuenta de que las fotos de un papá no valen tres litros de pintura", sostuvo.