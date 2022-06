Juntos sobre las acusaciones a Frías: “Para nosotros está agotado este asunto”

En un intenso debate que continúa, luego de que el Frente de Todos denunciara a Javier Frías por ser proveedor del Municipio y a su vez, ejerciera como concejal, la Séptima Sesión Ordinaria estuvo marcada por este tema y dejó nuevos idas y vueltas. “Para nosotros está agotado este asunto”, expuso Guillermina Amespil en medio de su respuesta al bloque opositor.

Ante la exposición del concejal Juan Sánchez del Frente de Todos, pidió la palabra Guillermina Amespil de Juntos, quien minuciosamente, respondió y defendió el accionar del bloque que integra en el marco de la sesión que se llevó a cabo el 26 de mayo pasado.

“La verdad es que es tanto lo que se dice y lo que uno tiene que escuchar que es complicado de ordenarlo”, afirmó Amespil quien manifestó a Sánchez que no corresponde hablar de “grave crisis institucional” ya que “si fuera tan grave o evidente no se estaría discutiendo”.

En este sentido, precisó que la situación del concejal Javier Frías podría haberse advertido en dos ocasiones: en diciembre cuando asumió su banca o “hace algunas semanas cuando nuevamente, por el uso de licencia de otros dos concejales, volvió a reasumir”.

“Hubo una nueva oportunidad de haber evaluado su inhabilidad o incompatibilidad y nuevamente todos los bloques estuvieron de acuerdo a que no existía ninguna”, continúo Amespil quien aseguró que no existe ninguna incompatibilidad para que el concejal denunciado continúe ejerciendo sus funciones.

Al mismo tiempo, aseguró que el RAFAM (Reforma de Administración Financiera) “siempre estuvo habilitado” e indicó: “Esta es información que siempre estuvo disponible, por qué se habla de que se descubrió, si fuera tan clara sería obvia la consecuencia”.

Por otra parte, la concejala de Juntos arremetió contra el bloque opositor a quien acusó: “Por qué cuando las mayorías no les gustan, redoblan, ya se votó esta situación, no podemos decir juguemos de vuelta el partido porque no me gusta el resultado”.

Además, sostuvo que “no está acreditada la incompatibilidad e inhabilidad”, y cuestionó: “Si esta todo tan a la vista les parece que podemos hablar de corrupción, qué se define por corrupción, si vamos a englobar para ensuciar, no solo que no corresponde sino que eso hace a la gravedad institucional, se está acusando de un delito penal a un concejal en este ámbito”.

La concejala expresó que “siempre había buena fe, aun entre bloques” y concluyó: “Para nosotros está agotado este asunto, en la sesión anterior, las decisiones que tome este cuerpo en estos términos de ninguna forma son inválidas, estamos todos trabajando por el vecino, hay cosas que no corresponde, está bien, entendemos, todos queremos un título y poner a alguien en un lugar incómodo”.