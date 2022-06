Un joven olavarriense en las Olimpiadas de Biología de Armenia

Luego de haber agotado exitosamente todas las instancias, desde la intercolegial hasta la nacional, el olavarriense Donato Pellegrini contó a Infoeme cómo logró aprobar diferentes exámenes para representar a la Ciudad y al país, en las Olimpiadas de Biología de Armenia.

A casi un mes de comenzar una nueva aventura, Donato Pellegrini, estudiante de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel relató el proceso que le puso como próximo destino: Armenia. Después de las Olimpiadas de Biología Nacionales continuó con su formación para llegar a la próxima instancia: “Estudié mucho durante el verano y me enfoqué en repasar lo que había aprendido”, explicó.

En marzo, tuvo su primera semana de preparación virtual con la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Mientras que en abril llegó la segunda, también virtual, en la cual realizaron la preselección entre 16 estudiantes: “Nos tomaron un examen internacional, de ahí se fueron 6 y quedamos 10 para la selección que fue en Rio Cuarto”.

Finalmente, en mayo, llegó la selección que se realizó en la Universidad Nacional de Rio Cuarto. De los 8 estudiantes que representarían al país en Armenia y Perú. Todos, tuvieron que resolver en tres horas “de 30 a 50 situaciones problemáticas”.

“Entregamos todo, estábamos muy nerviosos porque habíamos convivido toda la semana, nos hicimos muy amigos y no nos veíamos como competencia”, aseguró el adolescente que además indicó ser uno de los estudiantes que no quería conocer el resultado de los exámenes “porque no sabía cómo iba a reaccionar y no quería tener un mal último recuerdo”.

Sin embargo, la noticia, significó “un estallido de alegría”. Tras haber quedado seleccionado para representar al país en Armenia expresó que la noticia “fue un alivio y muchísima emoción porque todo el esfuerzo que valió la pena, es un sueño cumplido”.

Posteriormente, en medio del regreso a Olavarría la noticia comenzó a circular. “A la primera persona que le avise fue a mamá y después copié el mensaje y se lo mandé a todos”, recordó Donato. Cuando llegó a la terminal, familiares y amigos lo esperaban para darle la bienvenida y felicitar su logro. “Fue re lindo, me vinieron a recibir mi familia y amigos, mamá organizó una bienvenida con todos”, detalló muy contento.

Sobre la reacción de la Escuela a la que asiste sostuvo: “Se pusieron re contentos por mí, son re buenos, siempre que necesito ayuda están y me acompañan en todo lo que estoy viviendo”.

El joven concluyó con que “cada etapa es un logro y esto es tremendo” y señaló que esta “muy ansioso” esperando el viaje a Armenia que se concretará el 7 de julio y reúne a 75 países en la Universidad de Ereván.