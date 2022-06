Javier Frías cedió los derechos del fondo de comercio de su padre

El concejal de Juntos Javier Frías tomó la decisión en los últimos días de ceder sus derechos y acciones hereditarias del fondo de comercio de su padre, fallecido el pasado año con Covid-19.

En este sentido, el edil y dirigente barrial realizó la cesión de derechos a partir del 10 de diciembre de 2021, momento que asumió como concejal de Juntos tras la victoria en las elecciones de noviembre.

Es decir, lo que le corresponde por ser parte de la sucesión de los años 2021 y 2022 directamente se lo cedió a sus hermanos que forman parte de la sucesión.

Asimismo, Frías expresó que “en los últimos días he tenido un gran respaldo del intendente Ezequiel Galli y todo su equipo porque seguimos convencidos que fue una maniobra política de la oposición que injustamente me acusó de corrupto cuando lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar”.

Finalmente, Javier Frías recordó que “siempre nos manejamos dentro de la ley. Mi padre fue más de 10 años proveedor y todos los trabajos que le fueron encargados eran porque ofrecía el precio más bajo”.

“Así nos manejamos toda la vida y así nos vamos a seguir manejando. No nos van a desviar de la senda del trabajo y del esfuerzo, valores que nos inculcó mi padre y que los concejales de la oposición desmerecen”, concluyó.