Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen: “Queremos que nos dejen trabajar y que no mientan”

Luego de que los vecinos del barrio emitieran un comunicado a través de los medios y demostraran su indignación por haber apartado el merendero, por la falta de actividades y el aumento de la inseguridad, la nueva comisión de la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen dio su versión de los hechos e hizo un pedido a quienes hicieron público su relamo: “Queremos que nos dejen trabajar y que no mientan”

El 19 de mayo pasado, los vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen enviaron un comunicado a Infoeme en el cual expresaban que juntarían firmas ya que, tras el cambio de comisión directiva, la Sociedad de Fomento se quedó sin actividades, impidió la continuidad del merendero y no trabajaba por la seguridad del barrio.

Al entrar en conocimiento de dicho documento, los nuevos directivos, en boca de Rubén Bonifacio, se comunicaron con este medio para dar su versión de la situación en que se encuentra la Sociedad de Fomento.

En primer término plantearon, junto con Hugo quien se encarga de dar clases de boxeo que “hay actividades, deportivas durante la semana” y detallaron que “todos los días desde las 19 hay boxeo, mientras que lunes, miércoles y viernes un vecino da clases de futbol menor”.

En este sentido, explicaron que no es posible incorporar más actividades ya que “el lugar está totalmente destruido” y precisaron: “Hay que arreglar las puertas porque están rotas, pintar las instalaciones, habían donado pintura y la comisión anterior jamás pintó, está cortado el gas, vinieron a cortar la luz y tuvimos que ir a hablar”.

“Acá no queremos echar las culpas a unos o a otros, no queremos tener problemas, queremos que nos dejen trabajar y que no mientan, el que quiere venir a trabajar, sea la comisión anterior o los vecinos, puede hacerlo”, afirmó Bonifacio en respuesta a que en el comunicado solicitaron: “Que dejen a nosotros los vecinos entrar a colaborar para levantar el salón y patio”.

Por otra parte, el vocero de la nueva comisión expuso: “Asumimos el 26 de mayo, porque el presidente elegido en elecciones hace 8 meses atrás, renunció por amenazas, insultos y patoterismo, después elegimos a otro que al principio se movió y después dejó de hacer cosas, vimos que estábamos estancados entonces hicimos una convocatoria pública con los vecinos y se eligió a Oscar Atencio que es el presidente actual”.

Sobre el funcionamiento del merendero, Bonifacio destacó que “no funciona más ni pertenece a la Sociedad de Fomento porque era una entidad aparte” y explicó: “Ellos estaban acá porque se les prestaba el lugar, pero en el tiempo que estuvieron dejaron deuda de gas y de luz, no es que el merendero tenía que pagar las deudas, pero tenían que ayudar”.

A su vez indicó: “La cocina está llena de cucarachas, inutilizable de la mugre que hay, pero ellos igual cocinaban acá, no sé cómo se arriesgaban”.

“El lugar está totalmente destruido, no tenemos socios, vamos a hacer una venta de choripanes para pagar dudas, nos donaron pintura desde la municipalidad para poder pintar y hay un vecino nuevo que ha aportado un montón de cosas”, concluyó el vocero de la entidad.