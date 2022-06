Con mucha presencia “Bataraz”, arranca el Campeonato Argentino

El miércoles comienza la participación en Villa María de la Selección Bonaerense Sub16.

Desde el próximo miércoles 29 hasta el lunes 4 de julio se llevará a cabo en Villa María, Córdoba el Campeonato Argentino de Selecciones y el mismo contará con gran presencia albinegra en el Seleccionado Bonaerense.

La Selección de la Provincia de Buenos Aires, tendrá dentro del plantel a Paloma Routaboul como jugadora (viene de ser subcampeona con el plantel Sub 18 hace algunas semanas), y a su vez, luego de once años, Guillermo “Memo” Ducuing será el entrenador de la misma y estará acompañado en la asistencia por Ana Lía Quintana Mora. Mauricio Correge será el jefe de equipo.

Buenos Aires compartirá la zona con San Juan, Tucumán, La Rioja, Corrientes y Río Negro. Se jugarán esos cinco partidos zonales más tres de cruces. El lunes se juntarán todos los integrantes del equipo en Bolívar para hacer una previa concentración y de allí emprenderán el viaje hacia Córdoba.

Guillermo Ducuing señaló estar muy conforme con el plantel que tiene y le llena de orgullo estar acompañado no sólo por la jugadora “albinegra”, sino también por quienes trabajan con él día a día con el vóley “bataraz”: “Tenemos una linda apuesta ahora y luego de once años decidí volver a tomar un selectivo como lo hice en muchos años anteriores. Tener a alguien que entrenás todos los días fue una de las cuestiones por la que acepté el desafío. Tiene un condimento extra estar acompañado por gente de la casa y uno no se siente tan sólo”.

Además, recalcó que el buen nivel que viene teniendo la Provincia de Buenos Aires en los últimos años, lo lleva a apostar a salir entre los primeros cuatro puestos de la competencia.

Fuente: Prensa CAE