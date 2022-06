Vergel visitó el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Buenos Aires

La concejala olavarriense, Belén Vergel, visitó el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue recibida por Hernán Rossi, Jefe de Gabinete el Ministerio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con quien tuvo la oportunidad de dialogar sobre empleo joven y la necesidad de acompañar a los jóvenes en la inserción laboral generando mayores y mejores oportunidades.

Con un fluido intercambio de opiniones, proyectos e iniciativas llevadas adelante en CABA, se desarrolló una nutrida reunión entre Belén Vergel y Hernán Rossi, donde entre otros temas se conversó sobre “Empleo Joven”, la necesidad de acompañar a los jóvenes en la búsqueda de trabajo, ayudarlos en la obtención de herramientas y tender puentes con empresas que puedan incorporarlos.

Rossi sostuvo que “la iniciativa parte de incentivar la contratación de este grupo que enfrenta las mayores dificultades para acceder a un trabajo” por eso se busca brindar más y mejores oportunidades y disminuir la tasa de desempleo.

Para su puesta en marcha, la colaboración público-privada es un eslabón central, preciso el funcionario quien señaló que la Ciudad lleva adelante acuerdos con empresas y organizaciones, cámaras y sindicatos para promover la igualdad de oportunidades.

Tras el encuentro, Vergel sostuvo: “Debemos trabajar junto a nuestros jóvenes, acompañarlos, incentivarlos y generar o tender puentes para facilitar el empleo, máxime si es el primero, en la actualidad, en nuestro país, tenemos medio millón jóvenes desocupados, 1,2 millón en empleos asalariados no registrados y casi 1 millón que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo, esto es preocupante, y por esta razón es necesario una rápida colaboración del Estado"