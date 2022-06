Vecinos de Villa Mi Serranía sobre el suministro eléctrico: “No tenemos tensión hace días”

Los vecinos de Villa Mi Serranía compartieron un breve comunicado informando una situación que atraviesan con el suministro eléctrico: “No tenemos tensión hace días”, expresaron.

El suministro eléctrico vuelve a ser tema de agenda en las localidades, esta vez Villa Mi Serranía. “Ya estamos cansados de hacerle reclamos a Coopelectric con el tema de que no hay tensión”, afirmaron los vecinos.

Al mismo tiempo detallaron que debido a las fallas del servicio sufrieron la pérdida de algunos equipos electrónicos: “Nos quemaron un equipo de música, dos batidoras, una amoladora, dos soldadoras, entre otras cosas, y nunca se hicieron cargo de nada”, señalaron indignados.

Frente a esto último indicaron: “Ahora no tenemos tensión, hace días que estamos así, compramos un aparato que regula la tensión para que no se nos quemen más los electrodomésticos y ahora hay luz, pero no me prende ni la heladera”.

“Es una vergüenza, estamos cansados de hacer reclamos y no viene nadie”, concluyeron indignados por la situación.