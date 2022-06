Es cartonero, vive con 40 perros y pide ayuda a la sociedad

Sultán, Quiara, Corbata, Boby, Tigre, Cacique, Bonito, Esperanza, Shakira, Malacara, Toretto… Todos y cada uno de los 40 perros a los que cuida este hombre tienen nombres, no hay ningún “anónimo”. Se trata de “la manada” de José Luis Lolli, un cartonero de 56 años que dedica todos sus esfuerzos al bienestar de sus animales.

Vive en una casilla bastante precaria, sin luz ni agua ni gas, en un predio ubicado en Calle 142 entre Ituzaingó y Alberdi, en compañía de sus cuatro decenas de perros, que lo siguen como si fuera su líder. Afirma que son lo único que le importa y, justamente por esa razón, “vive por ellos”.

“Cirujeo para comer y después sólo me ocupo de ellos, de que estén bien”, contó José Luís a Infoeme.

Obviamente no es tarea fácil: con 40 perros qué cuidar son muchos los gastos y muchas las tareas necesarias para asegurar su bienestar. Como algunos vecinos se quejaron de los animales, José Luís debe tenerlo la mayor parte del tiempo dentro de la casilla, por lo menos hasta que consiga el tejido metálico suficiente para poder alambrar el predio.

“Algunos vecinos se quejan, me llegaron a matar tres perros, por eso necesito alambrado para poder delimitar bien el espacio y que ellos puedan andar tranquilos por el campo, son perros y justamente eso es lo que necesitan”, explicó José.

La motivación que tiene el olavarriense sobre su tarea para con los perros es casi de santidad: afirma que su dedicación casi completa a ellos es para pagar “viejas culpas”

“Como todos, he cometido errores en mi vida, y dedicarme completamente a ellos es la forma de pagar mis culpas”, narró José Luís, quien recordó, además, una anécdota que le confirmó una de las ideas que tiene sobre la vida: en una ocasión estaba haciendo dedo en la ruta, y lo “levantó” un automovilista. Entre otras cosas, José le habló de las mascotas que él tenía en ese momento, y el hombre le dijo algo que José Luís terminó adoptando como una gran premisa: “La persona que quiere a los perros siempre es buena gente, la que no los quieren no”, le dijo.

Ese amor se traduce en una dedicación total. Entre la numerosa jauría de José Luís “hay una cieguita”-que lo sigue a todos lados- y dos quebradas. Mientras se ocupa de su recuperación también vela por que no les falte nada a los demás. Aparte de eso, todos están castrados y vacunados.

“Hay mucha gente que me pide que le de algunos perros, pero yo no le doy perros a cualquiera, para que yo le dé un perro a alguien me tengo que asegurar antes de que lo tenga bien, no le voy a dar un perro a alguien que sepa que lo va a tratar mal o que no lo va a tener como corresponde”, expresó José, quien aseguró que, aun con el poco dinero que le significa su actividad, llegó a comprar muchos delos perros que tiene consigo.

“He llegado a comprarle los perros a la gente que los usa para cazar, y que generalmente están muy maltratados, porque es una actividad en donde sufren muchos”, manifestó.

Pero la entrega total al bienestar de los animales no es tarea fácil, y una de las mayores dificultades es la económica, ya que a José Luís se le dificulta muchísimo poder afrontar los gastos de los animales, que llegan a consumir alrededor de 60 kilos de carne por día.

“Por suerte la carnicería Vigo me ayuda bastante, y cuando yo tengo algo de dinero les compró carcaza de pollo o algo por el estilo, pero se hace difícil”, aseguró sobre los esfuerzos diarios que exige la alimentación de su jauría.

Es por esta razón que este olavarriense decidió lanzar una convocatoria a la solidaridad de la gente, para que los vecinos puedan colaborar con él tanto con carne o alimento para sus perros como también con tejido metálico para poder delimitar el predio y hacer que se muevan seguros por el espacio que habita.

Por esta razón, quien puedan ayudar a José pueden comunicarse con el número 2284-497422.