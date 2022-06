"Yanina se va a Nueva York, vamos al telo": filtraron audios de Diego Latorre a Natacha Jaitt

En las últimas horas se filtraron los audios que Diego Latorre le enviaba a Natacha Jaitt, a 5 años del escándalo que tuvo como protagonista al marido de Yanina Latorre.

Los audios son de 2017 y fueron presentados por Ulises Jaitt, hermano de Natacha, en su programa de radio “ El Show Del Regreso".

"Hola nena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás todo bien? Te hablo acá porque es más más rápido y estoy en un corte, estoy en un break en el programa este, el viernes a la mañana tal vez se me complique y yo no quiero no quiero que arreglemos para el viernes, por ejemplo, tipo 9 por ahí , 9 y cuarto y decirte el viernes que no, porque te vas a quedar despierta y sería faltar, o sea el compromiso y a la verdad y al arreglo que hagamos entonces no sé. ¿Vos querés mañana tipo 9 de la mañana ? Salvo que vos ya la tengas tomada la mañana sino el jueves puede ser, te doy la alternativa el jueves a la mañana un poco antes si querés… decime vos porque el viernes puede ser que tenga que ir a Pilar pero también puede ser que no… no quiero tener que cancelar de ultima ¿me entendiste?", dijo Latorre en uno de los audios.

"Yo puedo mañana a partir siempre de las nueve de la mañana, el lunes, miércoles y viernes o jueves me puedo ratear del running y estar en tu casa un poquito más temprano, pero los lunes, miércoles y viernes puedo a las 9", se le escucha decir a Latorre

En su programa, Ulises Jaitt pasó al aire otro audio comprometedor del comentarista deportivo: "Escúchame, yo salgo de casa aproximadamente el jueves para correr todos los martes y jueves tipo 7:30 por ahí menos 20, así que si llego 5 minutitos más tarde por ahí bancame no me escribas porque estoy saliendo de casa y ahí no uso el whatsapp . Te dejo un mensaje directo por Twitter eh, ¿te parece el jueves 7:40 o 7:45? Estoy ahí en tu casa. Beso grande, nena, prepárate ya está preparada. Yo me tengo que preparar para garchar con vos".

"Ah un dato importantísimo… si llueve yo no voy a correr si llueve o garúa… está anunciado sol, pero bueno, eso es muy importante este y voy a estar en casa, así que nada te lo aviso porque yo con lluvia no voy a correr, o sea, no es creíble mi argumento. Bueno, pero no va a llover. Queda tranquila, beso grande".

"No vuelvo el lunes, no, no, perdón, el domingo a la mañana domingo a la mañana, la semana que viene, pero boluda a la tarde yo no puedo tenés que hacer un esfuerzo a las 7 de la mañana vi que el otro día te acostaste de 7 menos 20… Boluda hace un esfuerzo, hija de puta", dice el ex futbolista.

En otro de los audios que reveló Ulises, Latorre le dice a Natacha: "Qué cosa divina que sos, ¿eh? Como me gustás y ahí en ese horario siete y media en realidad siete y media porque siete y media yo me voy al running . Escúchame, tiene que ser martes o jueves… martes o jueves, si querés lo arreglamos el lunes, yo te escribo y vemos porque hay ciertas cosas, por ejemplo si llueve yo no voy al running.Y si esperamos bueno, querés esperar, pero si esperamos un mes Yanina se va diez días a Nueva York con Lola ahí, sí, voy a tener las tardes para mí, pero si querés jugar un partido adelantado te parece y te cojo un ratito y te hago la colita como como te gusta a vos jugamos un partido en la semana que querés".

"No, boluda, ante las 8… 8:40 te dije es muy puntual porque yo siete y media y menos 25 es algo de casa todos los martes y jueves y no puedo irme antes porque es este sospechoso en cambio voy y listo , escúchame , ¿eh? vamos al telo de tu amigo, ¿cómo es eso? Contame un poquito eso".

"Sí, nena, disculpa me apreté sin querer. Estaba bajando a comprar unos caramelos y aprete sin querer. Estoy llegando a casa, no te decía que lo del jueves lo postergamos para la semana que viene martes o jueves, eh? Porque me voy a Pilar con la flia por Semana Santa A15", se escucha en otro audio de Latorre.

La muerte de Natacha Jaitt ocurrió el 23 de febrero de 2019, mientras la mediática modelo y conductora de radio estaba en el salón de fiestas Xanadú, del partido de Tigre, en una cena privada junto a otras cinco personas.

Cuatro de esos invitados, que estaban con Natacha al momento de su muerte, declararon que la mujer falleció luego de consumir drogas y alcohol.