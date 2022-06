Insurgente presentará un film sobre la sexualidad de las monjas en el siglo XVII

En el marco del ciclo de cine 2022 del espacio cultural "Insurgente", este miércoles 15 de junio desde las 20:30 se proyectará "Benedetta".

Una película del 2020 dirigida por el aclamado director Paul Verhoeven. Se trata de un film ambientado en la Italia del siglo XVII y está basado en la novela "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)", de Judith C. Brown.

La primera lectura de este film podría estar vinculada a la sexualidad de las monjas dentro de un convento, y a ciertas visiones místicas que tiene Benedetta. Pero, debajo de algunas capas, el espectador podrá hacer otros análisis respecto a los dogmas establecidos por la iglesia y la línea que separa a la fe de la locura.

En definitiva, una película impactante, controversial, violenta y muy sexual que sin dudas va a generar diferentes análisis y conclusiones. Este film compitió en los Festivales de Cannes y San Sebastián.

Luego de la proyección, tal como está pensada la dinámica, se realizará un conversatorio grupal de análisis. La actividad será en Belgrano 3345.

La actividad no se suspende por lluvia, la entrada es libre y los participantes podrán realizar una colaboración voluntaria. También habrá servicio de cantina.