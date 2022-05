Fue a resolver la multa de un familiar y la infraccionaron a ella: se encadenó en Soluparking

Valeria, una vecina de Olavarría se comunicó con Infoeme y relató el difícil momento que tuvo que atravesar cuando intentaba resolver la multa de un familiar y la infraccionaron a ella, a modo de reclamo decidió encadenarse en Soluparking, la empresa de estacionamiento medido y pidió que le anularan la sanción impuesta.

Según relató, Valeria, desde el 23 de abril está redactando descargos e invirtiendo su tiempo para resolver una infracción que cometió un familiar. “He tenido que concurrir durante 6 mañanas al juzgado de faltas” explicó la vecina y sostuvo: “Pasamos un pésimo momento con malos tratos por parte de los oficiales de la policía que labraron el acta”.

Tras haber acompañado a su familiar -a quien le retuvieron el vehículo del cual ella se hizo cargo- Valeria tuvo que presentarse en el Juzgado de Faltas para resolver la situación lo cual implicó abonar –en todas las ocasiones- el costo de estacionamiento medido: “Deposité 500 pesos en la aplicación para poder seguir pagando el estacionamiento, lo estaba pagando todos los días”, explicó.

Posteriormente recordó que la mañana en la que fue multada, estacionó donde lo hizo habitualmente los días anteriores, pero las decisiones en el juzgado demoraron y tuvo que ir a buscar a su hijo a la escuela.

“Estuve desde las 10 en adelante, mientras definían el monto de la multa se hizo la hora de ir a buscar mi hijo al colegio, me retiré del lugar a las 11:45 y volví enseguida para resolver la infracción”, detalló.

Alrededor de las 12.30, estacionó de nuevo en inmediaciones del Juzgado de Faltas e ingresó rápidamente al edificio porque la estaba esperando el juez, a las 12.36 la notificaron y a las 12.50 cuando salió del edificio de faltas se encontró con la multa que había sido emitida a las 12.49. “Busque por la zona al empleado que me hizo esa multa y no encontré a ninguno”, señaló.

Ante esto último sostuvo: “Pensé que era un chiste, ahora la de la multa era yo, vuelvo al juez y le digo ‘mira me hicieron una multa a mí’ y me dijo que como estaba reunida con él y nos habíamos demorado más de lo debido me comunique con la empresa y que anule la multa”.

Ante la directiva del Juez arribó a las oficinas de Soluparking donde le tomaron los datos y según su relato les indicó llamar al Juzgado de Faltas, pero eso no sucedió.

“A la mañana siguiente, después de la multa, vuelvo a ver que paso y tampoco habían llamado, en teoría lo tenía que hacer el gerente, pero como no estaba no podía hablar con él, ese llamado nunca existió, yo iba y volvía de la empresa al juzgado de faltas”, precisó.

Visiblemente angustiada, Valeria pidió que le retiren la multa y concluyó: “Según el Juez de Faltas, esto se hubiese solucionado con una simple llamada telefónica desde la entidad de Soluparking hacia él para que cotejen que al momento de la multa yo estaba reunida con él, pero eso nunca paso”.