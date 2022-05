Fixture confirmado para el Nacional de newcom

En la Casa del Deporte y con la presencia de los representantes locales se sorteó el fixture para el certamen más importante del país en sus dos categorías.

Cabe destacar que la Copa de Oro en categoría +50 llevará el nombre de quien fuera jugadora y capitana de Los Lobitos Gabriela Euguy mientras que los demás premios Plata y Bronce llevarán el nombre de Clace Revestimientos y en la categoría principal, todas las copas serán las Copas Hauswaguen.

La actividad comenzará el venidero viernes desde las 11:00 en los gimnasios de Pueblo Nuevo, Racing, San Antonio y Sociedad de Fomento Mariano Moreno y desde las 12:00 darán inicio los partidos.

Los Lobos jugará en Pueblo Nuevo debutando a las 12:00 de la jornada inaugural vs Los Nahuel de Bariloche , 14:15 vs TUMA de Comodoro Rivadavia y 16:30 cruzarán vs Los Gigantes de Plaza Huincul. Ya en la jornada sabatina, desde las 9:30, lo harán vs Trascender de Chaco.

Por otro lado, Los Lobitos Jugarán en Racing teniendo su estreno desde las 13:30 vs Malargue de Mendoza, a las 17:15 enfrentará a Los Indomables de Ferro Carril Oeste de Capital Federal y 20:15 vs Canguros de Mendoza.

Se hace saber que la entrada es libre y gratuita en todos los gimnasios.