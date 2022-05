Presentaron en sociedad el 3° Torneo Nacional de newcom

En la Casa del Deporte y con la presencia de autoridades municipales, del club organizador y uno de los referentes de la disciplina se realizó el lanzamiento de la tercera edición del Torneo Nacional de newcom.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Diego Robbiani, Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y Juan Agustín Galli, subsecretario de Deporte y Recreación. Además estuvieron José Maceo del Club Pueblo Nuevo y Gabriel Rosatto, uno de los referentes de Los Lobos.

“Es el torneo de newcom más importante del país, no solo por la cantidad de deportistas que van a participar, sino por el nivel que va a tener la competencia. Olavarría trasciende”, sostuvo Gabriel Rossato, jugador de Newcom y reconocido profesor de educación de física de nuestra ciudad, sobre el certamen que se realizará en nuestra ciudad desde el próximo viernes, del cual tomarán parte más de 60 equipos que llegarán de distintos puntos del país y de Uruguay.

Diego Robbiani enfatizó que “para la ciudad es muy importante se haga el torneo, no solamente por el deportista local, que sabemos que cada vez se suma más y que participa de una actividad deportiva tan linda, que es una actividad que le permite a los veteranos deportistas y no deportistas participar activamente de un juego tan lindo y tan importante, y que hace que la ciudad tenga movimiento un gran movimiento durante el fin de semana”. “Esto es muy importante, necesitamos que la ciudad acompañe”, concluyó el secretario, quien estuvo acompañado por el Subsecretario de Deportes Municipal, Juan Agustín Galli.

“Son sueños que vamos cumpliendo”, inició su intervención Gabriel Rossato, jugador de Newcom e histórico protagonista del deporte local. “Todo esto empezó muy espacio en el 2016 y hoy nos encuentra, lo digo con mucho orgullo, organizando el torneo de Newcom más importante del país” y detalló que de la competencia van a tomar parte 62 equipos, distribuidos en dos categorías, más de 50 y más de 60 años.

Arribarán a nuestra ciudad representantes de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, Tucumán, Chaco, Córdoba, Capital Federal, Buenos Aires, a los que se sumarán dos equipos provenientes de Pasos de los Toros de la República Oriental del Uruguay. Asimismo, se contará con árbitros de primer nivel provenientes de Capital Federal, Trelew, San Rafael y Malargüe (Mendoza), Córdoba y Buenos Aires.

Olavarría competirá en la categoría +50 con “Los Lobitos”, que debutará en este tipo de certámenes, y en +60 con el tradicional equipo de “Los Lobos”, último campeón de la edición 2019. Ambos planteles serán dirigidos por la profesora María Maíz dependiente de la Dirección de Deportes local y referente del plan de Newcom Municipal.

“En la medida que el Estado no cree las condiciones como para que Newcon se desarrolle, es muy difícil. El Newcon no se puede desarrollar en cualquier localidad por una cuestión muy simple, no hay dirigentes. El jugador es el dirigente, el jugador es el que crea las condiciones, el jugador es el que necesita jugar, porque nosotros cuando nos ponemos los pantalones cortos volvemos un poco a nuestra etapa nuestra adolescencia, que realmente este la gozamos”, continuó Rosatto.

Por último, para dar dimensión del evento y movimiento que se generará en todo el Partido de Olavarría, detalló que “están todos los hoteles de Olavarría colmados”. Inclusive enumeró que lo mismo sucede con domicilios, departamentos y alojamientos de la ciudad, sino también con cabañas y hospedajes de las localidades serranas.

La actividad dará inicio el próximo viernes desde las 11 en los gimnasios de Pueblo Nuevo, Racing, Mariano Moreno y el Colegio San Antonio de Padua. La entrada será libre y gratuita. La instancia definitiva está pautada para realizarse el domingo en las instalaciones de Pueblo Nuevo y Racing desde las 9, con el objetivo de que las finales se lleven a cabo desde las 12, para permitir que las delegaciones puedan emprender temprano el viaje de retorno. Se van a entregar premios hasta la cuarta ubicación, pero todo los participantes se llevarán un recuerdo de la competencia.

Por último, tomó la palabra José Maceo, presidente de Pueblo Nuevo, club organizador y anfitrión del evento: “Mi agradecimiento a todos lo que han trabajado y lo que están trabajando”.

Fuente: Prensa Municipal