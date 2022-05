Empiezan las competencias para Agustín Vernice pensando en los próximos Juegos Olímpicos

Empezó el ciclo olímpico para Agustín Vernice que tendrá su primera presentación en la Copa Mundial que se lleva a cabo en República Checa.

Vernice obtuvo esta clasificación gracias a las tres medallas de oro que obtuvo en el último Sudamericano que se realizó en Uruguay. Además, el palista estuvo estas últimas semanas entrenando en Portugal junto al experimentado palista Fernando Pimenta y ahora tendrá dos competencias en prácticamente menos de 10 días.

La primera competencia para el “albinegro” será desde este viernes hasta el domingo en Racice, República Checa en la que competirá en la modalidad K1 1000 metros. Se estima que el recorrido de Vernice comience el viernes desde las 7:10 hs cuando larguen las series de dicha modalidad. Las competencias serán transmitidas por el canal de Youtube “Planetcanoe”.

Luego de dicha presencia, Agustín Vernice se deberá trasladar hacia Polonia para competir en la segunda Copa Mundial de Sprint Canoas del 26 al 29. Allí participará en las modalidades K1 1000, 500 y 5000 metros.

“Mi objetivo ya es tratar de dar un paso hacia adelante poder seguir creciendo, en dos oportunidades estuve en finales campeonato del mundo en la categoría mayor y olímpica y todavía no se me dio la medalla y ese es el objetivo, obviamente que después en una competencia pasan muchas cosas inesperadas para bien y para mal, pero si uno no se lo plantea y no trabaja en función de eso, es muy difícil conseguirlo”, declaró Vernice en la previa de su primera presentación.

Además, el director técnico del seleccionado argentino de canotaje de velocidad, Diego Cánepa, habló de Vernice: “Creo que manteniendo el nivel obtenido y mejorando algunas capacidades competitivas el techo de Agustín no llegó".

Fuente: Prensa CAE