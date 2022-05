Vizzotti confirmó que la Argentina entró en la “cuarta ola” de Covid-19

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó de manera oficial que la Argentina ingresó en la cuarta ola de contagios Covid, a horas de difundido el último parte epidemiológico que reportó un crecimiento de casos de 92% en la última semana y de 300% en el último mes.

“Hoy estamos empezando en la Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta”, indicó la funcionaria nacional.

El informe epidemiológico difundido por la cartera sanitaria el domingo por la noche dio cuenta de que los contagios Covid en la última semana se duplicaron. En los últimos siete días, hubo 33.989 casos positivos, contra los 17.646 del domingo previo.

“Gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”, afirmó Vizzotti.

Vizzotti atribuyó a la vacunación la posibilidad de “seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”. En las últimas, horas la ministra en una entrevista radial, había rechazado que se puedan aplicar restricciones a las actividades. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria también señaló que el virus SARS-CoV-2 “no se puede eliminar y mucho menos erradicar”, a la vez que indicó que “no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

En la última conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los funcionarios insistieron en que “la pandemia aún no culminó”. “Es probable que veamos aumentos de casos y los países tienen que reforzar el sistema de respuesta”, dijo, Carissa Etienne, titular de la OPS.

La titular de la cartera sanitaria durante la reunión del Cofesa también destacó la importancia de seguir avanzado en la integración del sistema de salud, para que las provincias “no dependan de las decisiones de quienes hoy circunstancialmente estamos en estos lugares”.