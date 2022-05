Independiente ganó en el inicio de otra fecha del Torneo Apertura

Ferro recibió a Independiente en el De la Vega en el inicio de la quinta fecha del Torneo Apertura y fue victoria para el equipo de Tandil.

El "Rojo" serrano derrotó, en Olavarría, 86 a 75 a Ferro y sigue su andar en los primeros puestos de la competencia doméstica. Tomás Pietrafesa fue el goleador del cotejo con 35 puntos.

Los dirigidos por Nicolás Rusconi tuvieron un gran primer tiempo donde sacaron una amplia diferencia y en la segunda mitad controlaron las acciones para quedarse con el triunfo.

Por el lado olavarriense no bastó la reacción de la segunda parte y a pesar de que se mantuvo en juego hasta los instantes finales sumó un nuevo traspié en el certamen.

La actividad continuará el próximo domingo en el Maxigimnasio cuando Estudiantes reciba a Chacarita desde las 19:00 y también jugarán Ferro vs Loma Negra el lunes, El Fortín vs Racing el martes y Loma Negra vs Pueblo Nuevo el miércoles.

Síntesis Ferro – Independiente:

Estadio: De la Vega

Árbitros: Serantes, S. y Carusso, M.

Ferro (75): Debito (7), Rojas (5), Alonso (0), Pietrafesa (35), Dupin (6) -FI- Pérez, C. (14), Benítez (13), Rodríguez Pane (2), Romero (0), Pérez, F. (4). DT- Facundo Álvarez

Independiente (86): Di Salvo (13), Saucedo (12), Conforti (10), Gutkin (16), San Martín (16) -FI- Gallo (16), Cobos (2), Santillán (0), Bareta (0), Hernández (1). DT- Nicolás Rusconi

Parciales: 12 – 23; 24 – 40; 51 – 67 y 75 – 86.