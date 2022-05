Sileoni sobre los estudiantes que abandonaron la escuela: “Para nosotros no hay pibes perdidos”

El ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, llegó a Olavarría en el marco de la inauguración del Jardín N° 928 Isidora de Vega ubicado en barrio AOMA y brindó una conferencia de prensa a los presentes en la que habló sobre la realidad de las escuelas a nivel provincial y destacó el trabajo de revinculación con estudiantes que abandonaron la escuela por la pandemia: “Para nosotros no hay pibes perdidos”, expresó.

En principio, el ministro de Educación bonaerense planteó el regreso del régimen educativo previo a la emergencia sanitaria del coronavirus y señaló: “Consideramos que los contenidos que hemos llevado adelante en la pandemia eran necesario, ahora retomamos el curriculum anterior y estamos trabajando mucho en el nivel secundario, con nuevas formas de evaluación y estados de avances”.

Otro de los puntos abordados fue la hora extra de clases, una iniciativa que no fue bien recibida por los docentes. “Fue algo muy bien venido como idea y a la vez de muy difícil implementación, pero que sea difícil no significa que haya sido descartado, creemos que una hora mas es necesario, pero no puede haber sufrimiento institucional y pérdida de derechos para los docentes”, expresó Silioni.

Por otra parte, el funcionario bonaerense se refirió a las denuncias por abusos sexuales que en este último tiempo involucraron a Jardines de Infantes y las docentes. “Lo primero que se hace desde la Dirección General de Escuelas es estar a derecho, del lado de la justicia, allanando todos los caminos que haya que allanar y poniéndose a disposición”, explicó.

En este sentido agregó: “No se puede poner en tela de juicio la honorabilidad de tantas maestras que dejan la vida, enseñan, dan amor, las instituciones educativas no son sitios de vulneración de derechos, sino exactamente todo lo contrario”.

En base a los estudiantes que se alejaron de las escuelas como consecuencia de la emergencia sanitaria y los dichos de la oposición sostuvo que “la pandemia cuando se retiró dejo muchos dolores” y precisó: “Nos había desvinculado de la escuela alrededor de 280 mil chicos y ese número lo bajamos con el programa de ‘Acompañamiento a las trayectorias y revinculación’ y hoy el número es de 30 mil chicos, evidentemente el programa tuvo éxito”.

El número de estudiantes, que aún sigue quedando afuera, indicó: “Nos exige que sigamos trabajando, para nosotros no hay pibes perdidos así que vamos a seguir trabajando para revincularlos, sabemos que esos chicos y chicas son del secundario superior”, concluyó.