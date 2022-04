Estudiantes logró el triunfo que necesitaba y clasificó a Cuartos de Final

Estudiantes cerró la etapa en el Microestadio del Club Lanús y logró el triunfo que necesitaba para saltear la reclasificación.

El "Bataraz" venció a Lanús por 84 a 76 y accedió a los Cuartos de Final directamente en la segunda categoría del básquet nacional. Martín Cabrera fue el goleador con 20 puntos.

La noche más cargada del año para la Liga Argentina, que contó con 14 encuentros entre ambas conferencias, marcó el emparejamiento en la zona Sur del Gran Buenos Aires entre Lanús y Estudiantes de Olavarría. Desde el comienzo el bataraz mostró una mejor versión que le dio la oportunidad de empezar a escaparse en el electrónico, corriendo bien la cancha y sumando en transición. Al granate le costó entrar en juego y se sostuvo en su buena efectividad de libres y triples, pero no pudo encontrar la fluidez del tiro de media distancia sino hasta el cierre del cuarto, cuando hizo una pequeña diferencia para descontar.

En el segundo cuarto se vio quizás la mejor versión del dueño de casa en toda la noche hasta el cierre, con buenos movimientos en el poste de Chaine y la habilidad anotadora de Lucas Ortiz y Ryan Cassidy, claves para no perderle pisada al rival. Pese a eso, el albinegro supo contener bien en defensa cuando se le acercó por la mínima el conjunto de Burtin y nuevamente se escapó a cuatro para cerrar la primera mitad.

Al regreso del descanso largo, Estudiantes empezó a marcar diferencias, siendo un bloque defensivo más compacto, mejor en la presión al portador del balón y generando puntos tras pérdidas de Lanús, estirando su máxima por encima de la decena. Del otro lado, el granate no pudo volver a encontrar el ritmo en ataque y los buenos movimientos de pelota por el perímetro para ir de adentro hacia afuera. El juego estacionado que le propuso la defensa contraria no le fue negocio y, cuando pudo sumar cerca del aro, no pudo ser efectivo para evitar que el goleo del bataraz siguiera creciendo. Eso le permitió a que, en el golpe por golpe, los de Colli puedan sostener su ventaja y establecerla por encima de la decena de cara a unos claves diez minutos finales para ambos equipos en sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

En el último cuarto, rápidamente pudo escaparse Estudiantes nuevamente de la mano de la buena efectividad de sus tiradores, que lograron hacerse los espacios necesarios para lanzar en soledad y sumar de a tres, principalmente con Battistino y Fernández en la definición de las acciones. Con nada que perder y mucho que ganar, Lanús propuso un juego más físico promediando el cuarto y, si bien no tenía jugadores comprometidos con las faltas, la corta rotación por lesiones le haría pagar caro eso en el cierre. Pese a no poder mantener el buen juego y el alto ritmo que llevaba hasta ese pasaje, Estudiantes supo ser más inteligente en el traslado de la pelota y más efectivo en los pases para no perder innecesariamente la pelota, algo que sucedía en el otro costado. A poco del cierre, Lanús perdió por quinta infracción a Ryan Cassidy, Mariano Gago y Sebastián Chaine, todas piezas que habían sido clave en el intento de la reacción, quedando con una rotación con poco gol e imposibilitado de evitar la caída.

Estudiantes ganó su último encuentro de Fase Regular, el tercero en fila,y se quedó con el cuarto lugar del grupo, último puesto disponible en la lucha por evitar la reclasificación.

Síntesis Lanús - Estudiantes:

Estadio:Microestadio Antonio Rotili

Árbitros: G. Delsart, F. Ronconi y F. Buscaglia.

Lanús (74): L. Ortíz (15), J. Kelly (13), M. Franchino (0), M. Gago (11), S. Chaine (12); F. Chiabotto (3), P. Bruna (0), R. Cassidy (17), L. Di Muccio (0), A. Sacchi (0), A. Zielinski (0) y A. Roveres (3).

Estudiantes (86): M. Cabrera (20), M. Battistino (15), J. I. Fernández (13), J. Merchant (14), J. Castillo (2); F. Callegaro (0), C. Scaramuzzino (18), T. Pérez (0), A. Andrés (2) y M. Aristu (2).

Parciales: 14-18; 20-20; 10-21 y 30-27.