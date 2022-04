Estudiantes ganó en La Plata y se ilusiona con el cuarto puesto

Estudiantes se presentó en el Polideportivo Víctor Nethol y sumó una nueva victoria que le permite soñar con saltearse una fase de Play-Off en la continuidad de la segunda categoría del básquet nacional.

El “Bataraz” se impuso 86 a 78 a Gimnasia y Esgrima y mantiene intactas sus chances de ubicarse entre los cuatro primeros equipos de la Conferencia Sur. Juan Ignacio Fernández con 16 puntos fue el goleador del partido.

La fase regular de la Liga Argentina va llegando a su final y en La Plata dos equipos emblemáticos se mostraron erráticos para definir cerca del aro aún cuando pudieron correr la cancha, pero poco a poco el aro se fue abriendo, mayormente a la visita que pudo hacer la primera diferencia en el electrónico.

Al regreso del primer descanso nuevamente les costó entrar en ritmo, las defensas cobraron mayor relevancia y desde ese aspecto empezó otro partido. El “Lobo” marcó bien el perímetro, pero estuvo lento en los cambios a la hora de defender el poste y eso le permitió al rival estirar nuevamente su ventaja. Por momentos Estudiantes supo controlar las acciones, pero nuevamente algunas desatenciones en el fondo le dieron la chance a los de Fabián Renda de acercarse y ponerse a nueve yendo a los vestuarios.

Tras el descanso largo no tuvieron los mismos errores en ataque y pudieron ser más consistentes en sus lanzamientos, algo que supo ser favorable para la visita y estirar su máxima nuevamente a 15. De todas maneras, el “tripero” se acomodó en su aro para poder defender más físico y correr mejor la cancha, poniéndose nuevamente por debajo de la decena. El bataraz supo acomodarse nuevamente en el juego y cuando cargó al rebote ofensivo supo generarse segundas oportunidades, pero algunos errores lo privaron de seguir sumando y del otro lado sufrió la indisciplina que le dio puntos fáciles al lobo.

En el último cuarto pudieron sostener el ritmo de los minutos anteriores. Estudiantes sufrió la salida por acalambramiento de Merchant que era el máximo anotador hasta el momento, pero supo responder con efectividad de larga distancia para no ceder terreno. Al dueño de casa también le costó la salida de Sánchez y su juego empezó a gravitar hacia el poste nuevamente, algo que por momentos le fue fructífero y por momentos no al no tener el dominio de Barroso en cancha. Gimnasia mejoró en defensa en el cierre y forzó varias pérdidas por el reloj de 24 a Estudiantes, pero del otro lado no logró aprovechar esos errores para seguir descontando. Pese a eso, el elenco de Cristian Colli pudo acomodarse con el reloj a su favor y le terminó cortando la racha de cinco triunfos en fila de Gimnasia y manteniendo las chances de entrar entre los primeros cuatro de la conferencia Sur.

Síntesis Gimnasia y Esgrima – Estudiantes:

Estadio: Polideportivo Víctor Nethol, La Plata

Árbitros: F. Sampietro, A. Trias y D. Schkair.

Gimnasia y Esgrima (78): Sánchez (3), Lancieri (11), Gianella (8), Ligorria (5), Barroso (11) -FI- Vallejos (15), Risso (0), Aaliya (4), Acuña (9) y Rosende (12). DT- Fabián Renda

Estudiantes (86): Cabrera (15), Battistino (9), Fernández (16), Merchant (12), Castillo (9) -FI- Scaramuzzino (11), Pérez (5), Andrés (6) y Aristu (3). DT- Cristian Colli

Parciales: 10 – 15; 27 - 36; 51 – 65 y 78 – 86.

Fuente: Prensa CAE Básquet