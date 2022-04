El femicida de Marcela ya había sido denunciado por violencia de género: “No llegó a matarme”

El femicida de Marcela acumulaba denuncias por violencia de género hacía su expareja -relación anterior a la que tuvo con la hermana de la joven asesinada- quien en más de una ocasión vio como terminaba en libertad luego de que ella notificara lo ocurrido.

“Mi ex marido estuvo detenido dos veces por intentar matarme y por tratar de matar a mi familia, a mi mamá y a mis hermanos”, recordó Moira quien se hizo presente para acompañar a la familia de Marcela Gómez en el Paseo Jesús Mendía.

Seguido de ello relató que el acusado, en una ocasión, efectuó disparos hacía la casa de su mamá y mostró una cicatriz provocada por la violencia del denunciado: “Tengo un cicatriz en la nariz por una vez que me acuchillo, pero no llegó a matarme porque me salvo mi ex cuñado”.

“Conviví 12 años con él, y siempre fue violento, yo lo denunciaba y volvía, hasta que intentó matar alguien de mi familia y estuvo detenido tres meses”, afirmó Moira y agregó que tras la última detención le pidieron que se “quedará tranquila que iban a pedir dos años y cuatro meses de prisión”.

Sin embargo, este último planteo no ocurrió: “A los pocos meses ya estaba en libertad, no era la primera vez que lo hacía él tendría que estar detenido, el femicidio de Marcela se pudo haber evitado”.