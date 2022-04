El peor momento de María Valenzuela: le detectaron un nuevo problema de salud

La actriz María Valenzuela, que pesa 35 kilos por una mala praxis en un tratamiento odontológico, sufre un nuevo problema de salud.

"Está teniendo un nuevo problema de salud que tiene que ver con una operación de lolas. Tiene que quitarse los implantes. Esto es un nuevo problema más que no tiene nada que ver con su tema dental...", explicó el periodista Carlos Monti antes de compartir un audio que le envió Valenzuela.

"Yo me tengo que operar las lolas, por eso me estoy haciendo mamografías. Además me hicieron análisis de sangre porque tengo bultos y está todo encapsulado mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes y ponerme boca abajo", contó la actriz.

"Por el problema dental ella adelgazó muchos kilos pero para esta nueva intervención quirúrgica tiene que recuperar peso y para eso tiene que comer y para eso tiene que arreglarse la boca. Y después ver que pasa cuando se haga esa operación. Me dijo que no se va a volver a poner implantes y van a analizarle esos bultitos que le aparecieron", agregó el periodista.

Además, explicó que la actriz detectó este nuevo problema a raíz de los estudios que se tiene que hacer para encarar el tratamiento para arreglar su dentadura. Y remarcó que hasta que no logre solucionar la enfermedad inicial, no podrá someterse a una intervención para curar la otra. "Ella va a viajar al Sur para ser atendida por el Dr. Marcelo Carta, especialista odontológico", amplió Monti.

En ese sentido, al ser consultada por el tratamiento dental al que se estaba sometiendo, la actriz de la obra Eva y Victoria contó detalles. "Estoy haciéndome estudios, masticar no puedo, pero me sacó bastante el dolor porque me pusieron una resina en todo lo que es la boca, las encías, porque se me juntaba mucha comida. Y me estoy haciendo análisis de sangre, tomando suplementos para tener más fuerzas, más proteína y tener más energía", explicó.