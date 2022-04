Alina Moine rompió el silencio tras los rumores de romance con Gallardo

La periodista Alina Moine rompió el silencio en las últimas horas tras los rumores de romance con el director técnico de River Marcelo Gallardo.

Alina fue abordada por la notera del programa y negó su presencia en Salta, donde la semana pasada trascendió que supuestamente había viajado con Gallardo.

"Vamos a empezar por partes: no viajé a Salta, ¿está bien?. A mí no me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental", dijo Moine.

"El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y Pallares, para que hagan un cuadrito y la tengan de recuerdo“, sostuvo en alusión a los conductores del ciclo televisivo especializado en espectáculos y farándula.

“Mientras tanto hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieras… pero no me pregunten más nada“, concluyó su descargo.

Pero la reportera insitió: “Decime si estás enamorada“, a lo que Moine se mantuvo firme en su postura y contestó: “No me pregunten más nada, el día que yo quiera contar que tengo novio le mando selfie a todos“, cerró.

Los rumores vinculan Moine con Gallardo desde 2019, pero volvieron a tomar fuerza en los últimos días. "Charlé con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo y me dijo: ’No sólo están de novios, se aman profundamente’", contó la panelista Luli Fernández.

El periodista Adrián Pallares aseguró que según gente muy cercana a Moine, la conductora de ESPN la "pasa mal porque desde hace mucho tiempo se la señala como una tercera en discordia cuando en realidad con Gallardo son pareja".

"Los íntimos amigos de Marcelo la quieren mucho a Alina porque la conocen desde hace mucho tiempo -aclaró Luli Fernández-. Porque esta relación no es de ahora, y está muy solida y consolidada".