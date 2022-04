Reclamo Salarial: este jueves hay paro nacional de bancarios

El Secretario General de la Asociación Bancaria, José Luis Iturralde, confirmó que este jueves los trabajadores bancarios se encuentran de paro a nivel nacional por 24 horas en el marco del reclamo de una recomposición salarial.

“Tras frustrarse el acuerdo paritario que veníamos negociando desde marzo y ante una imposibilidad de las patronales de llegar al porcentaje que nosotros pedimos, del 60 por ciento, de acuerdo al índice de inflación presunto que tiene el Banco Central de la República Argentina”, expresó Iturralde.

En este marco, el referente bancario indicó que la oferta “irrisoria” que recibieron fue del 43 por ciento y en cuotas “dista mucho de la defensa que hacemos de la estructura salarial de los bancarios del país y por ende se aprobó este paro nacional”.

En relación a la confirmación de la medida de fuerza, detalló que la misma se avisó el pasado 20 de abril con el tiempo suficiente como para que se le otorgue a los trabajadores una respuesta favorable, antes de concretar el paro. “Esperamos tener prontamente una nueva oferta y apelamos a la seriedad y responsabilidad de las patronales”, agregó Iturralde en diálogo con Radio LU32.

Finalmente, se encargó de ampliar la información en torno a cómo seguirá la medida de fuerza. “El plan de lucha seguirá la semana que viene, con una convocatoria que realizó el Secretario General Sergio Palazzo tras la que seguramente va a haber una movilización al Ministerio de Trabajo”, concluyó.

Con motivo de este paro, los clientes bancarios no podrán realizar ninguna gestión comercial que requiera la concurrencia a las instituciones o la atención telefónica. Sin embargo, no se prevén inconvenientes para realizar trámites a través del Homebanking o por cajero automático (en este último caso, es importante aclarar que algunas filiales de La Bancaria en el interior del país advirtieron sobre que no se realizará recarga de efectivo en las terminales).

De todos modos, para atenuar la demanda de billetes físicos, las entidades bancarias recomendaron a los usuarios que utilicen como medio de pago la tarjeta de débito, por ser "un medio seguro e inmediato" para pagar. También añadieron que se podrán hacer con normalidad operaciones a través de home-banking y celular (transferencias inmediatas y pago de servicios todos los días, las 24 horas).

Además, los comercios son uno de los canales alternativos para retirar dinero en efectivo utilizando tarjeta de débito.