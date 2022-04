Un millar de infantes en el regreso del Encuentro Regional "Bataraz"

En El Predio del Parque Guerrero y bajo la organización del Departamento de Fútbol Menor del Club Estudiantes se llevó a cabo el Encuentro Regional.

Alrededor de mil futbolistas de los clubes de Olavarría y la Región participaron del regreso del multitudinario encuentro.

Participaron del encuentro de fútbol infantil que tuvo multitudinarias canchas en el Paruqe Guerrero: Racing A. Club, El Fortín, Ferro C. Sud, Embajadores, San Martín, Loma Negra, Sierra Chica, Hinojo, Escuela de Fútbol Trapito, Municipales, Lilán Laprida y Blanco y Negro C. Suárez y con equipos femeninos se presentaron: Ferro C. Sud, El Fortín, Racing A. Club, Municipales y Pueyrredón.

Además, cientos de familiares presenciaron la actividad recreativa que finalizó pasado el mediodía de este domingo.