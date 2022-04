Las mujeres completaron la Etapa Regular del Torneo Apertura

El pasado domingo se completó la Etapa Regular del Torneo Apertura de fútbol femenino en el Parque Olavarría.

Durante la jornada dominical, la Primera División del fútbol femenino tuvo continuidad de su competencia, mientras que la Sub15 no vio acción.

La última fecha de la Etapa Regular marcó que los cruces que se jugarán en Santa Agueda el venidero domingo serán Ferroviario vs Luján, Pueyredón vs CEF N°44, Loma Negra vs Muñoz, CEF N°100 vs Racing, Avellaneda vs Ferro.

Los resultados fueron:

En Primera:

Racing 3 (Paula Bramajo, Luz Attadía y Débora Lebrero) – 1 (Leonela Amundarain) Luján

Ferroviario 1 (Romina Cebrero) – 1 (Guadalupe Benito) CEF N°44

CEF N°100 2 (Betiana Pisso, Verónica Luque) – 0 Loma Negra

Tres Hermanos 1 (Jessica Santillán) – 0 Avellaneda

Muñoz 3 (Sonia Tavares, Natalia Berho y Eliana Delletesse) – 1 (Milena Martín) Ferro

Pueyrredón 5 (Micaela Rossini, Gabriela Ricouz, Natalia Lavaronnie, Jaqueline Martín, Ana Paula Arévalo) – 1 (Lucero Zurita) Luján “B”