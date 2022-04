Salto de Piedra: empezó el Pre-Mundial de tiro con arco

Durante el transcurso del fin de semana se desarrollará en la Ciudad un importante certamen de arquería con la presencia de más de un centenar de deportistas representantes del país, Chile y Uruguay.

Ciento treintaicinco arqueros llegaron a Olavarría para ser parte del Torneo doble rankeable de la Federación Argentina de Tiro con Arco que clasificará a los representantes nacionales al venidero Mundial de Italia.

Este viernes, se realizó la inauguración de la competencia que cuenta con la participación de cinco olavarrienses en dos categorías. Jonatahan Pibuel, Roberto González, Gastón Bruni participarán en categoría Cazador y en Libre lo harán Nicolás Rossi y Pablo Tálamo que “se juega su chance de representar al país y aunque es un arquero relativamente nuevo, durante los últimos años está primero en el ranking argentino”.

“La arquería con arco inició acá en Olavarría en el 2015 y desde ahí a la actualidad hay en la Ciudad 3 o 4 campeonatos por año, pero este certamen es de máxima importancia”, comenzó diciendo el impulsor de la actividad Alfredo Sacher que posteriormente explicó precisiones de la disciplina “que nace como entrenamiento a la cacería por eso se usan figuras de animales que no estén en peligro de extinción y tiene que reproducir el tiro de cacería aunque no se dice que se haga apología de la cacería, acá el 90% de los arqueros no son cazadores”.

Sobre detalles de la competencia en sí aclaró que “las distancias varían según el arco por lo que hay dos circuitos, uno para cada arco y se eligió el Salto de Piedra porque Olavarría ofrece el mejor torneo de Argentina y muchos dicen que el de Sudamérica”.

En el mismo sentido, Adrián Antunes que es Vicepresidente de la Federación Argentina destacó la plaza local para la actividad porque “da una exigencia para los arqueros que necesitamos para prepararlos para el Mundial” y agradeció a la Municipalidad de Olavarría por el apoyo -estuvo presente Oscar González, Director de Gestión Deportiva en la inauguración-.

Y además contó la actualidad del tiro con arco a nivel mundial: “A nivel mundial estamos en desarrollo, no podemos decir que tenemos un nivel alto, pero Argentina hace 10 años empezó a retomar la presencia en competencias internacionales”.