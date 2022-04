Continúa el drama de una madre olavarriense: ante el peligro de desalojo, no tiene con qué cocinar para su familia

Nadia, una vecina de la ciudad que días atrás se transformó en protagonista de un desesperado pedido para que no la dejen en la calle con sus cuatro hijas, decidió convocar a la solidaridad de la gente para paliar su difícil situación, ya que después de tener que pagar varios miles de pesos por quedarse un mes más en su casilla, se le complica solventar las necesidades básicas de su casa.

Fue el pasado sábado que Nadia decidió hacer pública la complicada situación en la que se encuentra junto a sus hijas: el propietario del lugar que habita le dijo que iba a ocupar el terreno y le dio unos pocos días para que ella desalojara el lugar. Sin tener sitio donde ir, Nadia “empezó a mover cielo y tierra” para conseguir una vivienda, pero, por lo menos hasta el momento, no lo logró.

“Aún no tengo ninguna respuesta de ningún funcionario municipal, y la verdad que no sé qué hacer, ahora conseguí dilatar nuestra estadía un mes más, pero es lo mismo: a partir de ese momento no sé qué voy a hacer si no consigo un lugar”, relató la mujer, quien pocos días atrás pudo reunir los 10.000 pesos que el propietario del lugar le pidió para poder quedarse un mes más en la casilla.

Hace alrededor de 11 años que ella vive en esa casilla de chapa ubicada en un terreno aledaño al barrio Los Cuarteles junto a sus cuatro hijos e hijas de 16, 15, 12 y 7 años. Los pr0oblemas de salud de una de sus hijas -que es asmática- agrava la situación, ya que Nadia teme no poder conseguir un lugar que le garantice un resguardo.

Pero conseguir esos 10.000 pesos necesarios para poder ocupar un mes más la casa no fue fácil, según relató Nadia, eso le supuso una gran dificultad para solventar los gastos de su cotidianidad.

Ahora, en una situación urgente, la mujer decidió apelar a la solidaridad de la gente para lograr conseguir una cocina a leña y una cama cucheta mientras se ocupa de buscar una vivienda accesible a donde poder mudarse.

“Estoy necesitando una cocina a leña, porque la que tengo se cae a cachos y ya no tengo en dónde cocinar para mi familia, y una cama cucheta, para que los chicos no tengan que seguir durmiendo como lo hacen, están durmiendo sobre una maderitas nomás abajo del colchón”, contó Nadia.

Quien pueda colaborar con Nadia para encontrar un nuevo hogar para ella y sus hijos o para poder conseguir los elementos que necesita para su familia, puede comunicarse al 2284 60-4750.