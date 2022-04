Liga Argentina: Estudiantes volvió al camino de la victoria

Este viernes y en su antepenúltimo partido de la Fase Regular, Estudiantes volvió a festejar en el cierre de la gira por el sur de la Provincia de Buenos Aires.

El “Bataraz” se impuso 78 a 72 a Villa Mitre y regresa de Bahía Blanca con un triunfo y una derrota. Jeffrey Merchant con 23 puntos fue el goleador del partido.

Un inicio bueno y un cierre aún mejor le permitieron a los dirigidos por Cristian Colli reencontrarse con la victoria en la Conferencia Sur de La Liga Argentina porque además, cuando estuvo abajo en el marcador no desesperó y fue paciente para mantenerse en juego.

Tras un inicio errático por ambos lados, la efectividad de larga distancia de Cabrera y Merchant forzó la detención desde el banco local. Pese a que la ventaja llegó a ser de diez, el elenco local supo recuperarse moviendo la bola para recortar a cinco gracias a Heinrich y Harina.

El segundo parcial mostró una mejor cara del "tricolor", que pudo seguir ejecutando con caídas a la pintura para sumar con mayor consistencia y acercarse a uno en cuatro minutos, mientras que el "albinegro" pudo encontrar algunas respuestas en ofensiva aun teniendo a la segunda unidad en cancha, pero defensivamente no fue igual, cediendo el terreno valioso que había conseguido al principio del juego. Corriendo mejor la cancha, finalmente Villa Mitre pudo ejecutar al máximo nivel en las últimas ofensivas del primer tiempo para pasar adelante en el marcador y cerrar la primera mitad arriba por tres.

Tras el descanso largo, ambos entraron con un mejor funcionamiento defensivo generando tiros incómodos en los dos tableros. Poco a poco fueron entrando en ritmo nuevamente para empezar a sumar, con algunos errores de ejecución, pero aprovechando segundas oportunidades. Estudiantes pudo afianzarse en la presión al portador, generando robos para correr a contragolpe y emparejar las acciones, pero cuando tuvo que jugar estacionado el mérito lo hizo Villa Mitre para generarle mala toma de decisiones y hacerse del balón rápidamente. La paridad se mantuvo hasta los últimos segundos del tercero, momento en el que Amigo aprovechó el último suspiro para despegar a tres al tricolor con un doble sobre la chicharra desde la línea de libres.

Los últimos diez comenzaron mejor para el local, que sostuvo el buen traslado de la pelota y la búsqueda de los compañeros liberados para no tener problemas a la hora de lanzar para irse a seis en un juego en el que no abundaron las diferencias en el electrónico. Pese a eso, los olavarrienses pudieron aprovechar una defensa que no terminaba de ser lo física que había sido antes para no perderle pisada al rival, seguir igualando el tanteador y dejarlo empardado hasta el último minuto. Con buenas defensas y un triple clave de Cabrera a 27 segundos del cierre, Estudiantes pasó al frente y, con dos libres de Fernández más uno de Battistino, se llevó el triunfo por 78 a 72 para cortar la racha de tres caídas en fila.

Los últimos dos partidos de la segunda parte de la temporada para la segunda categoría del básquet nacional volverá a tener a Estudiantes presentándose en condición de visitante en La Plata y en Lanús.

Síntesis Villa Mitre – Estudiantes:

Estadio: José Martínez

Árbitros: Dinamarca, J., Pietromónaco, M. y Larrasolo, N.

Villa Mitre (72): Gutiérrez (12), Bollo Suárez (9), Amigo (9), Harina (17), Heinrich (12) -FI- Martínez (4), Pallotti (4), Levy Cox (5). DT- Lisandro De Tomasi

Estudiantes (78): Cabrera (17), Scaramuzzino (10), Battistino (7), Fernández (9), Merchant (23) -FI- Pérez (7), Castillo (2), Andrés (3). DT- Cristian Colli

Parciales: 18 – 23; 41 – 38; 57 – 54 y 72 – 78.

Fuente: Cae Básquet