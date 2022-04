La furia de la esposa de Gallardo, tras los rumores de noviazgo entre el DT y Alina Moine

Geraldine la Rosa, madre de los cuatro hijos de Marcelo Gallardo, se comunicó en vivo con la periodista Karina Iavícoli y desmintió estar separada del director técnico de River, tras los rumores que vinculan al DT con la periodista deportiva Alina Moine.

"Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y no está ligado a un tema extramatrimonial. Marcelo Gallardo y Geraldine la Rosa por supuesto están separados hace ya un buen tiempo, en medio de la separación llegó una nueva bendición, y la relación de la que se volvió a hablar esta semana es la de Alina Moine a propósito de un viaje a Salta", dijo el periodista Rodrigo Lussich.

La panelista Luli Fernández contó que se comunicó con Alina Moine y ella le negó haber viajado al Norte argentino con el Muñeco. "No soy yo la que está en el viaje a Salta, es Josefina, que es la novia de un íntimo amigo de él", le contestó la periodista deportiva a Fernández cuando le consultó si ella había estado en Cafayate con el entrenador.

Enseguida la exmodelo le repreguntó: "¿Entonces estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿Me confirmás el romance?". Pero Moine dejó de responderle.

"Entonces fui a charlar con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo", sostuvo Luli. Y agregó: "Y él fue por más, me dijo: ’No sólo están de novios, se aman profundamente’".

Geraldine la Rosa llamó a Iavícoli para desmentirle toda la información que estaban dando al aire. "Me llamó en vivo. Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y no tiene novio", señaló.

"Marcelo Gallardo se estaba comunicando con ella y se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común y lo que dice Geraldine es que a ’Marcelo lo quieren destruir’", contó la panelista. Y recitó las frases que le habría dicho La Rosa: "No soportan ver que sea un número 1. Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está". Y ella dice que sigue con Marcelo".

El periodista Adrián Pallares aseguró que según gente muy cercana a Moine, la conductora de ESPN la "pasa mal porque desde hace mucho tiempo se la señala como una tercera en discordia cuando en realidad con Gallardo son pareja".

"Los íntimos amigos de Marcelo la quieren mucho a Alina porque la conocen desde hace mucho tiempo -aclaró Luli Fernández-. Porque esta relación no es de ahora, y está muy solida y consolidada".

"La realidad es que aunque esto ofenda a otras partes es lo que sale del entorno de Gallardo", apuntó la panelista, en clara referencia a Geraldine. "Un entorno que no lo quiere destruir", agregó Pallares