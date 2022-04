"¡Acelerá, acelerá!": el último grito desesperado de un ciclista asesinado delante de su esposa en Pergamino

El empleado judicial y ciclista asesinado el jueves en la ciudad bonaerense de Pergamino murió de un único disparo que le entró por la espalda y le perforó uno de los pulmones, según confirmó la autopsia, mientras que los investigadores intentan identificar a al menos dos autores de lo que creen que fue un “homicidio en ocasión de robo”, informó el fiscal de la causa.

"¡Acelerá, acelerá!", fue el último grito del ciclista, padre de un hijo, muy conocido en la ciudad del norte bonaerense, que así logró salvar a su mujer y espantar a los delincuentes.

"Hizo unos metros, caminando, corriendo, hasta una vía muerta que hay ahí al costado del camino, y allí cayó muerto. 'No puedo más, me muero', le dijo a la mujer, que trató de ayudarlo pero no pudo hacer nada. Ella ya declaró, contó que vio al menos a dos atacantes, que se fueron corriendo", reconstruye uno de los investigadores.

El fiscal Horacio Oldani, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pergamino, a cargo de la investigación por el homicidio Fernando Daniel 'Poroto' Liguori (52), indicó la mañana de este viernes a Télam que “anoche se realizó la correspondiente operación de autopsia que confirmó que la víctima murió de un único disparo”.

Oldani señaló que los forenses le informaron que el proyectil ingresó por la zona de la espalda, atravesó uno de los pulmones y salió por la parte frontal del tórax, y que esa lesión causó un shock hipovolémico que le ocasionó a Liguori la muerte.

Consultado por el móvil del crimen, Oldani afirmó que “todo indica que se trató de un homicidio en ocasión de robo".

Se cree que los asesinos pudieron tener la intención de robarle a la víctima y a su mujer las bicicletas y las pertenencias que llevaban consigo.

El fiscal explicó que se está trabajando desde ayer en identificar a las “al menos dos personas de sexo masculino que cometieron el hecho”.

La única testigo fue la propia esposa de la víctima, quien dijo que los asesinos actuaron “a pie” y que no vio "ningún vehículo” en el que hayan arribado o escapado, según aclaró el funcionario judicial.

“El sitio donde ocurrió el asesinato es una zona rural que hace dificultoso el hallazgo de más testigos o de videos que ayuden en la investigación. La cámara más cercana está a 1.500 metros”, contó Oldani.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 del jueves en un camino de tierra paralelo a la ruta nacional 8 que conecta las localidades de Pergamino y Fontezuela, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde la víctima 'Poroto' Liguori (52), iba en bicicleta junto a su pareja.

Ambos fueron asaltados por delincuentes, uno de los cuales efectuó disparos de arma de fuego y el hombre recibió un balazo en la espalda que le causó la muerte casi en el acto.

La mujer llamó al 911 y personal médico que llegó en una ambulancia y constató que la víctima había fallecido a raíz de las lesiones sufridas.

En el caso trabajan con el fiscal efectivos del Comando de Prevención Rural y detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino.

Liguori trabajaba en el Juzgado de Familia de la ciudad de Pergamino, por lo que la Comisión Directiva Departamental Pergamino-Colón de la Asociación Judicial Bonaerense emitió un comunicado en el que expresaron su “inmensa conmoción por lo sucedido” y se solidarizaron con su familia, compañeros de trabajo y seres queridos.