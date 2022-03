Habló Adrián Pallares tras la amenaza de Rial de revelar "su amor clandestino"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron que Jorge Rial tendría una relación amorosa con la periodista Alejandra Quevedo. La respuesta no tardó en llegar: en su ciclo radial Argenzuela, Rial amenazó con hablar “del nuevo amor de (Adrián) Pallares”, quien se encuentra casado y tiene tres hijos. Además, aseguró tener “fotos, videos y chats” para respaldar sus dichos. “Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilombo era eso”, agregó. Y señaló que el vínculo sería “clandestino” y sería “de hace tiempo”.

Sin nombrarlo, Pallares salió a defenderse de las acusaciones de Rial. En ocasión del Día de la Mujer, eligió hacerlo con un saludo a su pareja y sus tres hijas. Luego de referirse a la lucha de las mujeres, el conductor contó que recibió la solidaridad de otras personas y admitió que este lunes no fue un día más en su vida. “Me tomo un minutito nada más, quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia, a mis tres hijas (Mía, Sol, Emita). Ayer hemos tenido un día complicado, movido, pero bueno, estamos todos bien, así que gracias a todos los que han llamado y se han preocupado. Estamos todos bien, y muy felices por el arranque de este programa, que es lo más importante”, dijo.

“Así que un beso para ellas que las amo y ya lo saben”. Enseguida, su compañero en la animación, Rodrigo Lussich, hizo una acotación sobre el tema: “Y sepan que en este programa, van a encontrar siempre luz, nunca oscuridad”.

“Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo tu desesperación, pero hay cosas… ¡relax! Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver”, sentenció Rial

"Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco”, desmintió.

“Realmente me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira. Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo. En América los querían rajar, no los querían como conductores. Y los impuse yo”, afirmó.