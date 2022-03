Una periodista de Intrusos está en pareja con un ex jugador de River. Se trata de Nancy Duré y Omar Labruna, director técnico e hijo de la leyenda de River Plate, Ángel Labruna.

“Estoy re contenta. Me hace sentir muy bien. Hace mucho tiempo no me sentía así con alguien. Ojalá siga para adelante”, dijo Duré.

En Nosotros a la mañana, Carlos Monti y Ariel Wolman dieron la información que la actual panelista de Intrusos está en pareja con Omar Labruna.

“Recién nos estamos conociendo como pareja”, contó. Y recordó que se conocieron en 2019 cuando compartieron el panel de Modo tarde, el ciclo que condujeron Julieta Prandi y Fernando Mancini por la pantalla de KZO. Allí ella cubría las noticias de espectáculos y él, de deportes.

“Recién nos estamos conociendo como pareja”, confiesa Duré y define al ex jugador de River como “súper caballero”.

“Con Nancy nos estamos conociendo. Es divina y muy linda”, dijo Labruna. “La primera cita fue como nos imaginamos”, agregó.