Revelan quién reemplazará a Gerardo Rozín en "La Peña de Morfi"

El periodista Ángel de Brito reveló que Jey Mammón será el nuevo conductor de “La Peña de Morfi”, que seguirá al aire por la pantalla de Telefe luego de la muerte de Gerardo Rozín.

"El programa va a seguir con el mismo equipo pero tendrá algunas modificaciones", informó Ángel de Brito. "Le va a meter su piano, sus instrumentos. Es ideal porque le encanta la comida, la música. Le deseo lo mejor", indicó aunque aclaró que se desconoce en qué fecha “La Peña de Morfi” volverá a estar al aire.

El conductor y modelo Iván de Pineda era el principal candidato para continuar al frente de "La Peña de Morfi", pero finalmente el canal decidió que Jey Mammon sea el reemplazante de Rozín.

"Iván iba a ser un reemplazo en un principio mientras Gerardo se reponía de su salud y así poder arrancar con el programa ahora en marzo. Se estimaba que fuese algo temporario haciéndole el soporte a Gerardo. Pero el contexto cambió cuando Gerardo falleció", dijeron las autoridades de Telefe.

"No es que Iván se baja de la conducción. En realidad como él ya tiene dos proyectos con el canal, Pasapalabra los fines de semana y un ciclo de viajes para más adelante (Por la nueva temporada de Un Pequeño Gran Viaje), él no puede asumir la responsabilidad de hacer la conducción durante todo el año. Es simplemente por eso y no por las versiones que circularon", agregaron.

Iván de Píneda se refirió a las versiones que circularon con fuerza en los medios. “El alma mater, Gerardo Rozín - a quien le mando un enorme abrazo-, se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador", había dicho el conductor.