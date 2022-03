La reacción de Luciano Castro al enterarse de la confesión sexual de Flor Vigna

El actor Luciano Castro habló tras haber sido elogiado sexualmente por su novia, la bailarina y cantante Flor Vigna, y explicó por qué cree que se llevan tan bien en la intimidad

"No sé lo que dijo Flor. Miedo", le respondió el actor a la panelista Karina Iavícoli respecto de la polémica hot de la que era protagonista junto a Nico Occhiato -ex de Vigna-, y de la que aseguró no estar enterado.

"¿Qué dijo? ¿Ah, que se reencontró (con su sexualidad)? Nada que no le pase a una pareja que hace seis o siete meses que están juntos con este fuego", fue la respuesta de Luciano.

En las últimas horas, Flor Vigna habló de la relación con su novio y sorprendió con una jugada confesión sexual. “No había descubierto nada del sexo y Lucho me enseñó otra conexión”, contó.

“Era muy virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, dijo en una entrevista con Infobae.

“Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, agregó.

“Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”, señaló.

Vigna confesó que se redescubrió en la intimidad. “Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Miro a Lucho y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común”.