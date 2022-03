Murió el "Chango" Cárdenas, el autor del gol más importante en la historia de Racing

Juan Carlos Chango Cárdenas, el autor del gol más importante en la historia de Racing que le dio el título en la Copa Intercontinental 1967 ante el Celtic de Escocia, murió este miércoles a los 76 años.

La noticia fue confirmada por la institución de Avellaneda en su cuenta oficial de Twitter. “Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos “El Chango” Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos”, informó el club.

"¿Si soñé con este gol? Yo me ilusionaba con ser jugador profesional, con dejar las canchas de tierra y la pelota de media de Santiago del Estero y triunfar en el fútbol. Porque me vinieron a buscar River, Independiente y San Lorenzo. Pero era hincha de Racing y no pensaba en ponerme otra camiseta", había dicho Cárdenas al recordar el gol más importante en la historia de Racing que le dio el título en la Copa Intercontinental ante el Celtic de Escocia.

"Yo siempre remataba de derecha. Pero hay que saber escuchar. Hubo un hombre del fútbol al que tuve la suerte de conocer. Era Carlos Peucelle. Había sido una gran figura en River. Coincidimos en un almuerzo. También estaba el Chueco García, el Poeta de la Zurda. Ellos sabían que yo venía a jugar al fútbol, pero no conocían en qué puesto me desempeñaba. Les conté que era 9. Entonces Peucelle me dijo: 'Pibe, para ser siempre titular y adaptarte al juego que quiera el técnico, tenés que pegarle con las dos piernas'. En Racing había un paredón y, a partir de esa enseñanza, empecé a practicar mucho con el pie izquierdo. Curiosamente, hice los dos goles más importantes de mi carrera de zurda".