Jardín N° 930: “Abrimos la casilla y nos dimos cuenta de que no había medidor de gas”

A menos de 48 horas de la inauguración del nuevo edificio, la comunidad educativa del Jardín N°930, se encontró con el desafortunado episodio de no tener la instalación de gas terminada. El papá de una nena que asiste al Jardín contó cómo fue la situación que tuvieron que atravesar durante la mañana de este miércoles: “Abrimos la casilla y nos dimos cuenta de que no había medidor de gas”.

En la mañana de este miércoles, un día después del acto de inauguración encabezado por el intendente Ezequiel Galli, la comunidad educativa del Jardín N°930 se encontró con que no tienen las instalaciones de gas terminadas.

“Hoy cuando deje a mi hija en el jardín veo como el personal auxiliar intentaba abrir la casilla del medidor porque no podían prender los calefactores, se acercó un papá para ayudarlas, me acerco yo, abrimos la casilla y nos dimos cuenta de que no había medidor de gas que todavía no está la etiqueta de Camuzzi”, relató el papá de una nena que asiste al jardín.

La situación generó mucho malestar entre las familias debido a que en la mañana de este miércoles se registraron muy bajas temperaturas: “Nos empezó a caer mal a todos los padres saber esto, más que nada por el frío que hizo esta mañana, cuando la fui a buscar a mi hija me comentó que no se sacaron el abrigo en toda el día”.

En este sentido expresó que las docentes, hasta el momento, no pudieron informarles como continuará la situación y por su parte decidió que “mañana a la mañana veré con qué me encuentro y decidiré si la dejo o no en el jardín”.

Por su parte, voceros del Municipio, al ser consultados por Infoeme precisaron que “se está trabajando para que mañana realicen la instalación de gas” y aclararon que “iba a hacerse ayer”, pero finalmente no se pudo dar.