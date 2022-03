“Segundo día de clases y Ola Bus sin refuerzos”: quejas por el transporte interurbano

Indignados por las situaciones que atravesaron, vecinos de las localidades y zonas aledañas expresaron y denunciaron el mal servicio de la empresa de transporte interurbano: “Segundo día de clases y Ola Bus sin refuerzos.

Aunque muchos reconocieron que el transporte interurbano, a partir del 1° de mayo pasará a manos de otra empresa, pidieron a Ola Bus que “funcione hasta el final” de la concesión del servicio, ya que dejó a muncha gente sin poder llegar a destino por la falta de refuerzos.

“Segundo día de clases y Ola Bus sin refuerzos, todos los años pasa lo mismo, dejaron a medio Loma negra a pata, una vergüenza”, denunció una vecina enojada por la situación ya que, además, intentó comunicarse con la empresa “y no atienden”.

Al mismo tiempo, otra vecina, de barrio AOMA cuestionó la falta de refuerzos y señaló: “Hay dos paradas, hace dos días que el colectivo de Loma Negra pasa y no para porque va lleno, me pregunto ‘¿la empresa no sabía que empezaban las clases y tenían que poner refuerzos’?”.

“Yo sé que la empresa en un mes se va, pero si ofrecen un servicio mínimo que funcione hasta el final”, concluyó la mujer enojada por la situación.