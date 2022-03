Infoeme | policiales | Robo - 24 de Marzo de 2022 | 14:30

Le robaron más de $30.000 a Karina, la mujer que juntaba dinero para su prótesis Su hija dialogó con Infoeme y contó que los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves, además explicó que aún no pudo radicar la denuncia ya que cuando se acercó a Comisaria no pudo ingresar ya que no hay rampas y los escalones son muy altos.

Días atrás, Infoeme te contó la historia de Karina una mujer olavarriense que trabaja jornada completa en una frutería y es acompañada por la comunidad olavarriense para poder comprarse una prótesis para su pierna que perdió en un accidente. En la madrugada de este jueves, Karina volvió a ser noticia tras ser víctima de un robo en la frutería. El comercio se encuentra ubicado en Grimaldi y Urquiza, ella trabaja hace 20 años y "nunca le habían entrado a robar", explicó su hija muy triste por lo ocurrido. Según contó la joven, a raíz del relato de su mamá, los delincuentes "ingresaron a la madrugada" y explicó: "No sabemos por dónde entraron, había una netbook, la balanza y un televisor, pero solo se llevaron plata". Los delincuentes se llevaron más de 30 mil pesos que estaban destinados al pago de los proveedores que pasaban a cobrar este jueves. A raíz de los resultados del delito aseguró que "ingresaron para llevarse plata" y precisó que, cuando su mamá llegó esta mañana "se encontró con un escenario desolador" y señaló que los ladrones "rompieron una puerta y tuvieron tiempo de comer galletitas". Finalmente, la hija de Karina explicó: "Esta mañana mi mamá fue a hacer la denuncia en Comisaria Segunda, pero no pudo ingresar porque no hay rampas y los escalones son muy altos".