Tamara Paganini reveló de qué vive, a 21 años de Gran Hermano

Tamara Paganini, subcampeona de la primera edición de Gran Hermano que se desarrolló hace ya 21 años, grabó un video en Instagram para blanquear de qué vive actualmente. "Según los haters, soy millonaria", se quejó.

"Mi cuenta de TikTok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata", escribió en el epígrafe de su posteo:

En el video que compartió en Instagram, Tamara explicó cómo se gana la vida en este momento. "Desde hace ya más o menos 8 años, estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”, dijo.

"Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes.... Me encargo de informalos, de tomarles los datos...”, explicó.

“Por suerte, el laboratorio y toda la gente que es atendida está muy conforme. Por lo tanto, no recibo muchas puteadas, y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan”, agregó.

"También me encuentro con gente a la que llamo y pregunto, por ejemplo, por Ramón García, y me dicen que murió hace una semana", contó.

“En época de Covid-19. me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho. El hijo de la mujer había muerto. Ella se puso muy mal. Me dijo: ‘Mi hijo falleció hace una semana, ¿quién sos que me llama para hablarme de mi hijo?'. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle”.