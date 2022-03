Alan Wagner: “De todas las ediciones del MAFF, esta la disfruté y me divertí”

Consumado el título que inició a consolidar finalizado los primeros 18 hoyos del sábado, el profesional olavarriense habló con la prensa en la previa a recibir la distinción mayor.

“Jugué bien los dos días, me di chances para birdies prácticamente todo el tiempo” comenzó diciendo Alan Wagner en la previa de la premiación de la 10° edición del MAFF que reunió a más de 180 deportistas y lo tuvo como ganador en la categoría Profesional.

El olavarriense continuó diciendo que a pesar del estado de los “green que no están en las mejores condiciones, me las ingenié para hacer dos vueltas de 5 bajo el par en un torneo que es muy importante para el club”.

“Estoy muy contento por haber compartido el fin de semana con mi gente y en mi club”

Alan Wagner que recientemente también se consagró campeón en Chile sostuvo que “vengo jugando muy buen golf desde hace un año y pico, vengo entrenando mucho con mucha confianza y haber venido en la previa a una gira importante es fundamental y me llena de confianza”.

Sobre la importancia del certamen que rememora a Marcelo Miguel, Agustina y Francisco Incaurgarat y Francisco Gosende, el surgido en la entidad contó que “el torneo significa muchas cosas para mí y mi gente cercana por lo que es una mezcla de sensaciones, pero de todas las ediciones del MAFF que participé esta es realimente la que disfruté y me divertí sin estar en el mambo mental de lo que significa el torneo, fue un fin de semana de lujo”.

“Emilio -Incaurgarat- es mi segundo padre, tenemos una relación muy especial y él me ayudó muchísimo en mi carrera y no lo digo sólo económicamente. Tuve el lujo de jugar la Laguneada y que me haga de Caddie y fueron dos jornadas muy divertidas, por ese lado salió todo muy bien”, comentó sobre el acompañamiento que tuvo entre viernes, sábado y domingo con el presidente del “Bataraz”, padre de dos de los deportistas homenajeados.

En la previa de una importante gira del PGA Latinoamérica con “5 de los 12 torneos que tiene el calendario”, el golfista que debe defender los puntos para ubicarse entre los mejores en el certamen sentenció: “Pensé que tendría la posibilidad de hacer el récord de cancha pero no se dio, pero me di la chance, gané el torneo y llego muy bien preparado para lo que viene”.

En contrapartida, pero también feliz por el triunfo habló Federico Bidé que se impuso en la categoría Scratch: “Quería irme con la sensación de haber jugado bien y si se ganaba o no es secundario, pero por suerte se dio entre los muchos jugadores que había”.

“El nivel fue muy bueno, el torneo estuvo bien organizado y la cancha estaba bien después de los problemas que han tenido, por eso y el triunfo me voy con buenas sensaciones”, sentenció el deportistas que se prepara para ser parte de la Copa Vigil en representación de Las Praderas.