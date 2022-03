Jorge Rial habló sobre los rumores de separación

Jorge Rial (60) habló sobre los rumores de separación de Romina Pereiro (43) y la versión que involucra a la tercera en discordia, Mariana Loly Antoniale (34), su ex pareja.

"Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra", posteó el periodista en su cuenta de Twitter, donde lo siguen 3,4 millones de usuarios.

"Veo a mucha gente preocupada... Lo único que quiero decir es esto: agradezco a todos los que se preocupan", dijo. Y le pasó factura a "algunos personajes que no son periodistas".

"Son personajes inventados que salieron en medio de sus propias crisis personales, se instalaron en los medios y son una especie de pitonisos o pitonisas que creen sentir unas vibraciones, vaya a saber de dónde, que les dice qué es lo que siento yo... Es raro, a veces me cuesta a mí qué carajo estoy sintiendo...", sostuvo.

"Lamento que no hayan usado esa virtud que tienen de ver las cosas para ver qué les pasaba en su vida. No vieron un camión que les venía de frente", agregó.

"Quédense tranquilos, está todo bien. No jodan demasiado. A mí no me molesta, no jodan a mi familia porque se pueden imaginar, esto es una zozobra, y sobre todo algo: no vayan a buscar al pasado que está re contra pisado, no vayan a buscar ahí nada. No vayan a buscar ni al pasado, ni en el presente ni el futuro. Lo único que pido es eso, que a mi familia la dejen un poco tranqui...", advirtió en alusión a su ex Loly Antoniale.

"Igual, la verdad, a veces leo cosas muy divertidas y los entiendo a los colegas porque la farándula hoy es una bosta. Miren nada más los que entran a ese motel de los famosos (por el nuevo reality de Pampita, El Hotel de los Famosos). ¿A cuántos conocen ahí de verdad? Entonces entiendo que de golpe vengan para este lado...", concluyó.