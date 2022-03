"Al pedo": la dura frase de Dady Brieva

El actor y conductor Dady Brieva admitió estar decepcionado con el Gobierno de Alberto Fernández y dijo que tiene esperanzas de que Cristina Kirchner se presente como candidata en 2023.

“Si yo tengo una persona que amo y hace 30 años llega tarde, pierde aviones, y siempre le digo: ‘Estuviste 30 años con esta estética y esta forma de vida, ¿por qué no probás una vez con la otra? ¡Para ver cómo es!’. Estuvimos tratando de Vicentin, Cablevisión y te dicen: ‘Uh el campo, el Enacom’. Y digo: ‘La puta que lo parió, para vivir como vivo mejor no morir de viejo’. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento no estamos haciendo ninguna de las dos cosas”, sostuvo el humorista en una entrevista con radio El destape.

“Yo no soy analista, yo soy peronista. Tengo una estética y una forma de vida por la cual me he manejado toda mi vida en todo sentido. Y uno como caga, come, coge y juega al fútbol. Yo no necesito analizar mucho más y saber mucho más para saber cómo deberían ser las cosas. Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Hasta ahora no cumplimos las cosas. Y ya sé que hubo pandemia”, agregó.

“Nosotros sabíamos apagar el fuego. Y en los momentos de emergencia cumplimos en la historia, y salíamos y le dábamos de comer a la gente, y eso no está ocurriendo”, admitió.

Además, dijo que existe un quiebre entre los mismos integrantes del Gobierno: “La atacan a Cristina y se defiende Cristina. La atacan a Ofelia y se defiende Ofelia. Atacan a Dady Brieva y se defiende Dady. Ellos son corporativos, tienen una contención económica y judicial. Lo corporativo del gomía y la trinchera siempre fue sustentado por lo ideológico. Me llama la atención porque ellos no tienen ideología y tienen un comportamiento de estructura orgánica mucho más interesante que el nuestro. Nosotros abandonamos al que cae en cana. Últimamente, si cae Aníbal Fernández cae Aníbal solo”.

Dady Brieva señaló en tono de broma que si Cristina Kirchner no se presenta como candidata presidencial él se “entuba en una terapia intensiva”, ya que considera que es la única que tiene “capacidad” para llevar adelante al país. Y admitió que la pasó muy mal por manifestar su ideología política: “Si no va a hacer nada en el 2023 yo me quedo tranquilito y no jodo más. Yo no estoy para enamorarme de cualquiera. Durante 4 años la pasé muy mal, amigo. Yo soy un artista popular muy reconocido, y a mí me escupían en la calle con mis hijos. ¡Yo la pasé muy mal! Tengo bien claro cómo trabajan estos tipos y qué es lo que van a hacer y que van a ser mucho más fuertes de lo que fueron. Y si ella, que es la única garante de que puede haber resultados, no va, agarro el bolsito y me pongo a hacer la morisqueta que mal no me ha ido”.