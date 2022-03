Wanda Nara reveló que Icardi mensajeaba a dos famosas más: los nombres

La mediática Wanda Nara aseguró que su pareja Mauro Icardi no sólo le escribía a la China Suárez, sino que también reveló que le mandaba mensajes a dos famosas más.

En el programa LAM, Yanina Latorre detalló que tuvo una "larga charla" con Wanda y que ella le confesó una perlitas del conflicto marital público que tuvo con Icardi. Expresó que Mauro le confesó que había guardado los chats con la China Suárez para, en caso de que algún día saltara públicamente el asunto, poder mostrarle cómo había sido la conversación, y que además le escribía mensajes a otras dos famosas.

"Icardi le habría encontrado a Wanda mensajes de alguien importante del fútbol, no voy a decir el nombre. Hablándole y ella le habría contestado. No era nada grave porque no pasó nada. Esta persona no es jugador de fútbol”, deslizó Yanina Latorre y agregó: "A raíz de esto, Icardi, un pendejo de 27/28 años, empezó a tirotear a la China, le reaccionaba a las historias, le ponía emojis de fueguitos y caritas. Pero Wanda me dio dos nombres más (a las que el delantero del PSG también les habría reaccionado en las redes) que no voy a decir porque se lo juré, pero son dos famosas y hasta más lindas que la China”.

Durante la emisión de programa no quisieron dar los nombres. Sin embargo, minutos después Angel de Brito, el conductor del ciclo, se expresó en Twitter y confesó que se trataba de Jésica Cirio y Rocío Guirao Díaz. De todas formas siempre aclararon que estas dos famosas jamás le contestaron.