El Torneo Apertura de la ABO ya empezó en Tandil

La espera terminó para los deportistas en formación del básquet olavarriense y si bien el Torneo Apertura no comenzó en Olavarría, se jugó la 1° fecha en Tandil.

El Torneo Apertura de ABO dio comienzo en el Duggan Martignoni donde Independiente recibió a Unión y Progreso, mientras que en Olavarría habrá cinco cruces el próximo sábado.

Las jornadas enfrentarán a Loma Negra vs Chacarita; San Martín vs Pueblo Nuevo; El Fortín vs Las Flores Básquet; Estudiantes Blanco vs Racing de La Madrid y Racing Azul vs Racing Blanco en todos los casos dando comienzo a las 10:00.

Los resultados en Tandil:

U13: Independiente 39 – 33 Unión y Progreso

U15: Independiente 85 – 27 Unión y Progreso

U17: Independiente 103 – 14 Unión y Progreso

U19: Independiente 70 – 53 Unión y Progreso