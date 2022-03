La hija de Gerardo Rozín no fue al velatorio de su padre: el doloroso motivo

Un puñado de familiares, amigos y seguidores despidieron en la ciudad santafesina de Rosario al periodista Gerardo Rozín, fallecido el viernes a los 51 años en Buenos Aires.

Julio Bárbaro, político y ex suegro del periodista, contó como fueron los últimos días de Rozín antes de su fallecimiento y cuál fue el doloroso motivo por el que su nieta de 11 años Elena no fue a despedir los restos de su padre.

"Esencialmente lo sufrimos en Elena, que tiene 11 años y que la semana pasada nos dijo: ‘soy muy chiquita para estar viviendo esto’”, afrimó Bárbaro, quien además agregó que la hija del conductor fue con su madre Carmela Bárbaro a ver a su padre a despedirlo, pero ya no estaba consciente, momento en que asumió "la gravedad".

"Carmela le dijo de ir al velatorio y le dijo que prefería no ir, no quiso. No hace tanto Gerardo la llevó a Disney, a Estados Unidos. Él era conciente de lo que iba a atravesar", señaló el político, en diálogo con Canal 9.

Bárbaro reveló con tristeza que Rozín preparaba una cena con sus afectos, pero su estado de salud impidió que lo pudiera concretar y los médicos indicaron que "eso era imposible, que ya la situación no permitía el diálogo".

"Me asombró hoy la repercusión. Si hay algo que tenía Gerardo era una síntesis entre el talento y la bondad de ser, fue alguien que tenía una gran inteligencia, vivía chicanenado, pero siempre con buena leche", resaltó.

La periodista Carmela Bárbaro y Rozín se casaron en 2008 y luego tuvieron a Elena, que actualmente tiene 11 años. Si bien la pareja se separó en 2014, mantenían una muy buena relación. Incluso en los últimos días, Carmela se había ausentado de Momento D, el ciclo de Fabián Doman donde se desempeña como panelista, para poder estar al lado de Rozín.

Carmela publicó una conmovedora carta de despedida en su cuenta de Instagram. "¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona?”, escribió junto a una foto familiar del cumpleaños de su hija.

“¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, agregó notablemente shockeada.

"Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, concluyó Carmela.

El cortejo fúnebre con los restos de Rozín, en un féretro envuelto en una bandera y una camiseta de Rosario Central, partió desde la Cochería Caramuto, en Córdoba y Riccheri, en el macrocentro rosarino, hacia el Cementerio Israelita, donde fue inhumado.

Los restos del cronista y productor habían llegado a esta ciudad luego de haber sido velados en la casa mortuoria ubicada en la porteña Avenida Independencia 3899.

Por allí desfilaron personalidades de la cultura, la televisión y la política como el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Gustavo Beliz, el empresario teatral Carlos Rottemberg, el directivo del Viacom CBS Darío Turovelzky, el gerente de contenidos de El Trece Pablo Codevila.

Además estuvieron Nicolás Repetto (Rozín fue su productor y ladero en tiempos del magazine nocturno “Sábado Bus”), Beto Casella, Romina Manguel, Julio Bárbaro y Daniel Hadad, entre familiares y personas cercanas al creador de programas como "Esta noche libros" y "Gracias por venir".