Las confesiones sexuales de la abogada Ana Rosenfeld

La abogada Ana Rosenfeld, flamante panelista de LAM, sorprendió al contar historias de su vida íntima y su intensa vida sexual.

Rosenfeld, quien enviudó hace 5 meses de Marcelo Frydlewski, reveló detalles: "Yo siempre fui muy sexual". Y contó que estaba acostumbrada a "mantener relaciones sexuales todos los días en el horario de la tardecita".

Rosenfeld relató que en una ocasión ella y su marido Marcelo fueron en auto desde Buenos Aires hasta Misiones y tuvieron fogoso encuentro sexual. "Paramos en un un hotel de la ruta cuando íbamos camino a Misiones. Allí, la cama de la habitación era de pino. Tuvimos una noche muy apasionada y bueno... la cama se hizo trizas", recordó la abogada.

Además contó que una noche su marido le rompió un vestido por celos. "Se casaban Alan Faena y Natalia Lobo en una ceremonia que celebraba Carlos Perciavalle en una gran fiesta en José Ignacio -comenzó su relato Rosenfeld-. Los invitados eran 100 figuras muy famosas más Marcelo y yo. A nosotros no nos conocía nadie: sólo los novios y la madre de Alan...".

"El dress code era vestido blanco -añadió-. Yo fui a una casa de cosas antiguas de Maldonado y me compré una especie de drop blanca de raso, totalmente escotada".

"Marcelo llegó de Buenos Aires ese día y cuando me vio vestida, me dijo: ‘¿A dónde vas a así vestida? Conmigo así no salís’. Me hizo estar con un chal toda la noche. Cuando salimos de ahí y subimos al auto, me dijo: ‘Este vestido no te lo pones nunca más’ y me lo rompió”.

Su relato generó polémica en Twitter. El nombre de Rosenfeld fue Trending Topic y se multiplicaron los comentarios "por la contradicción" de que se hizo famosa como abogada por ser "el terror de los maridos" al defender los derechos de las mujeres en los juicios de divorcio.