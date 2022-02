El Torneo Clausura tiene el fixture confirmado

La Mesa Directiva de la Liga de Fútbol de Olavarría y los clubes participantes oficializaron el cronograma de actividades para el Torneo Clausura.

La competencia que comenzará el próximo 20 de febrero tendrá 11 fechas y el cruce destacado en la fecha inaugural será entre Racing y El Fortín en el Buglione Martinese.

Además jugarán Estudiantes vs Luján, Hinojo vs Embajadores, Municipales vs Sierra Chica y San Martín vs Loma Negra. Ferro tendrá fecha libre. La segunda fecha será: Loma Negra vs Ferro, Municipales vs San Martín, El Fortín vs Sierra Chica, Hinojo vs Racing y Embajadores vs Estudiantes en el duelo destacado.

La cuarta fecha tendrá el "Clásico del riel" como destacado y la quinta fecha, por su parte, tendrá dos de los cruces más destacados del ambito local ya que se verán las caras Estudiantes vs Racing y Sierra Chica vs Hinojo en el clásico con más convocatoria de la ciudad.

Por otro lado, oficializaron que la competencia domestica tendrá algunas fechas entresamana debido a la masiva aceptación de los equipos olavarrienses en el Torneo Regional en conjunto con las ligas de Laprida y Bolívar.